باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که افراد زیر ۱۶ سال از دسترسی به تمام برنامههای اصلی رسانههای اجتماعی منع خواهند شد.
به گزارش اسکای نیوز، استارمر در یک کنفرانس خبری گفت: «دولت همیشه به انتخابها اهمیت میدهد و برای من روشن است که ممنوعیت کامل انتخاب درستی است.»
او به این نکته اشاره کرد که چگونه رسانههای اجتماعی کودکان را ناراضی میکنند و فضایی برای آزار و اذیت و سوءاستفاده ایجاد میکنند و در عین حال به سلامت روان آنها آسیب میرسانند. او همچنین بر محتوای خطرناکی که کودکان در معرض آن قرار میگیرند، تأکید کرد.
استارمر خاطرنشان کرد: «من آماده نیستم که در مورد ایمنی و شادی فرزندانمان مصالحه کنم و به همین دلیل است که این ممنوعیت باید اتفاق بیفتد و به همین دلیل است که این ممنوعیت اتفاق خواهد افتاد.»
او همچنین گفت محصولاتی که شامل ممنوعیت کلی نمیشوند مانند پلتفرمهای بازی، باید از ارتباط کودکان با غریبهها جلوگیری کنند.
استارمر افزود که احتمال اینکه برخی از کودکان راههایی برای دور زدن این ممنوعیت پیدا کنند، نباید دلیلی برای عدم پذیرش آن باشد.
او در ادامه گفت: «این کار فرزندان ما را شادتر میکند و ما به آنها زمان، امنیت، آزادی بیشتر برای رشد و فرصتهای بیشتر میدهیم و در نهایت، این همان چیزی است که این دولت به دنبال آن است.»