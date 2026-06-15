باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت و بر اساس داده‌های نظام مراقبت دیده‌وری تنفسی، در دو پاتوژن تنفسی آنفلوآنزا و کووید_۱۹ در هفته دوازدهم سال جاری (منتهی به ۲۲ خرداد)، نسبت موارد دارای علائم عفونت‌های تنفسی در مراجعان سرپایی و بستری به ترتیب افزایش و کاهش یافته، به نحوی که ۶ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا "ILI" و ۵.۵ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید "SARI" هستند.

در این نظام مراقبت دیده‌وری، از میان۱۷۸ نمونه تنفسی اخذ شده از مراجعین با تظاهرات "ILI" یا "SARI"، درصد مثبت آزمایش PCR آنفلونزا ۱.۶ و درصد مثبت آزمایش PCR کووید-۱۹ نیز کمتر از یک درصد (صفر) است. نسبت نمونه‌های مثبت از نظر آنفلوانزا طی هفته دوازدهم سال در بیماران بستری «افزایش» و سرپایی «کاهش» یافته است. این نسبت در هفته مشابه سال قبل، ۰.۴ درصد بود. نسبت نمونه‌های تنفسی مثبت از نظر کووید-۱۹ نیز همچنان در سطح پایینی قرار دارد؛ این نسبت در هفته مشابه سال قبل ۱۰.۸ درصد بود.

براساس داده‌های نظام مراقبت غیردیده‌وری آزمایشگاهی، در هفته دوازدهم سال جاری، در مجموع ۳۰۹۴ (۹۲.۹ درصد از بیماران بستری اخذ شده) نمونه تنفسی در آزمایشگاه‌های مولکولی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور آزمایش شده که ۱۲۳ مورد آنفلوانزا مثبت بوده که معادل ۴ درصد است. ۹۲.۵ درصد موارد مثبت آنفلوآنزا را تایپ B تشکیل می‌دهد و تایپ غالب به حساب می‌آید. آنفلوآنزا نوع A، تایپ غالب در مقطع زمانی مشابه در سال گذشته بود.

استان‌های» چهارمحال و بختیاری» و همدان به ترتیب با ۱۱.۶ و ۱۰ درصد مثبت آنفلوآنزا، بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند. همچنین دو استان مرکزی و گلستان با ۹.۶ و ۶.۶ درصد، اگر چه کمتر از آستانه هشدار بالا قرار دارند، اما بالاتر از رقم کشوری و آستانه هشدار پایین گزارش شده‌اند.

۵۱.۲ درصد موارد مثبت آنفلوانزا به گروه سنی کودکان تعلق دارد؛ ۸.۱ درصد موارد مثبت آنفلوانزا برای گروه سنی کمتر از ۲ سال است. همچنین گروه‌های سنی (۲ تا ۵ سال) و (۶ تا ۱۵ سال) به ترتیب ۱۹.۵ و ۲۳.۶ درصد از موارد مثبت آنفلوآنزا را به خود اختصاص داده‌اند.

خرداد سال جاری، در میان ۹۰ نمونه اخذ شده برای این دیده‌وری، که مربوط به استان تهران است؛ رینوویروس با ۸.۹ درصد، سایر کرونا‌ها (بجز کووید -۱۹) ۵.۶ درصد و آنفلوانزا با ۳.۳درصد پاتوژن‌های تنفسی شناسایی شده را تشکیل می‌دهند.

همزمان با بازگشت حجاج حج تمتع ۱۴۰۵ به کشور، برنامه دیده‌وری تقویت‌شده عفونت‌های حاد تنفسی در شش فرودگاه کشور تحت پوشش دانشگاه‌های تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، زاهدان و گلستان اجرا شد. در این برنامه، موارد مبتلا به سندرم‌های شبه‌آنفلوانزا "ILI" و عفونت حاد شدید تنفسی "SARI" به‌صورت روزانه در میان حجاج بازگشتی، شناسایی و شمارش شدند و از میان این موارد، نمونه‌گیری تنفسی به‌صورت تصادفی انجام گرفت.

پنج دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اصفهان، شیراز، زاهدان و گلستان، نمونه‌ها از نظر دو پاتوژن تنفسی شامل ویروس‌های آنفلوانزا و کووید-۱۹ مورد بررسی قرار داده‌اند. فرودگاه امام خمینی (ره) که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران قرار دارد، علاوه بر این پایش دو پاتوژنی، نمونه‌های جمع‌آوری‌شده در یک روز از هر هفته در مرکز ملی آنفلوانزا از نظر طیف وسیع‌تری از پاتوژن‌های تنفسی نیز مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته‌های ارائه‌شده در این شماره، نتایج اولیه همین بخش از دیده‌وری چندپاتوژنی را منعکس می‌کنند.

نتایج اولیه نشان می‌دهد که الگوی پاتوژن‌های شناسایی‌شده در حجاج با یافته‌های نظام دیده‌وری جاری کشور تفاوت قابل توجهی دارد. در نظام دیده‌وری چندپاتوژنی کشور، رینوویروس با ۸.۹ درصد، سایر کروناویروس‌های انسانی به‌جز کووید-۱۹ با ۵.۶ درصد و ویروس‌های آنفلوانزا با ۳.۳ درصد، با غلبه آنفلوانزای نوع B، شایع‌ترین عوامل شناسایی‌شده بوده‌اند.

در مقابل، در نمونه‌های چندپاتوژنی حجاج، رینوویروس با فراوانی ۴.۴۴ درصد، ویروس‌های آنفلوانزا با فراوانی ۱۳ درصد (با غلبه آنفلوانزای نوع A) و کووید-۱۹ با فراوانی ۳.۹ درصد بیشترین فراوانی را داشته‌اند. اگرچه بررسی چندپاتوژنی تنها در نمونه‌های منتخب فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده، این فرودگاه سهم قابل‌توجهی از حجاج بازگشته را پوشش داده است.