همزمان با آغاز ماه محرم، بیرق عزای سید و سالار شهیدان در میدان ولایت شهرستان بابل برافراشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی معنوی، پرچم عزای حسینی بر فراز میدان ولایت شهرستان بابل استان مازندران برافراشته شد تا این شهرستان نیز همنوا با سوگواران حسینی در سراسر جهان، رخت عزا بر تن کند و به استقبال ایام حزن و ماتم آل‌الله برود.

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منبع: علی حاجی آقازاده سنگرودی - مازندران

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