روزنامه معاریو با انتقاد از روند مذاکرات میان تهران و واشنگتن، مدعی شد ایران بار دیگر نشان داد طرف قوی‌تر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی معاریو اذعان کرد که ایران «بار دیگر ثابت کرد که قوی‌ترین طرف در میدان است و این کشور است که تعیین می‌کند چه اتفاقی خواهد افتاد».

این روزنامه خاطرنشان کرد که «سطح سیاسی اسرائیل بار دیگر برای ایرانی‌ها و دونالد ترامپ به چیزی شبیه به «کیسه بوکس» تبدیل می‌شود.»

معاریو افزود: «اسرائیل نمی‌دانست چگونه حرکات درون دولت، کاخ سفید و مردم آمریکا را درک کند. در نتیجه، اسرائیل نفوذ خود را بر گام‌هایی که اکنون در مذاکرات بین آمریکا و ایران در حال انجام است، از دست داد.»

اسن روزنامه صهیونیستی گفت: «اوج طنز ماجرا اینجاست که بزرگترین دشمن اسرائیل (ایران) در حال مذاکره با نزدیکترین دوستش (آمریکا) است.»

معاریو اذعان کرد که «اسرائیل خود را خارج از گفت‌و‌گو یافت، هیچ‌کس آن را جدی نمی‌گرفت و به «پسر بد» تبدیل شد، آن عضو مطرودی که هیچ‌کس اجازه صحبت با او را ندارد.»

در همین زمینه، کانال ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل از توافق آمریکا و ایران انتقاد کرد و خاطرنشان ساخت که این توافق «یک فاجعه استراتژیک برای اسرائیل» است.

از سوی دیگر، کانال ۱۳ این رژیم به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: «این یک توافق تکان‌دهنده برای اسرائیل است. هیچ‌کس در کابینه نیست که چنین نظری نداشته باشد، از نخست‌وزیر گرفته تا رئیس ستاد ارتش.»

دیروز، آمریکا و ایران اعلام کردند که به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان دادن به جنگ در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان، دست یافته‌اند و قرار است روز جمعه آن را امضا کنند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ایران و آمریکا ، توافق صلح ، اسرائیل و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کاری به روزنامه ها نداشته باشین صداقتشون معلوم نیست بلکه ظاهرسازی میکنند.
ما شروط رهبری و انتقام خون رهبر وشهیدانمان را مطالبه جدی داریم. پرداخت غرامت و خسارت با تامین تجهیزات مختلفی که در جنگ زدند را مطالبه داریم
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۵:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
نتانیابو تومثل الاغ که بسر داخل طویله نمیرفت ازته درون طویله بردندش باتونمیشودمحترمانه رفتار کردمگربه خواری وبی عزتی اخرخوک نجس توهم عددی شدی؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ماموریت اروپا درتنگه هرمز چیه ؟مگه قرار نبود با توجه به متن قرارداد پاکسازی مین ها بعهده ایران باشه ؟؟؟حالا اینارو که آوردین معلوم هست چه غلطی دراین تنگه خواهند کرد؟؟اصلا چرا اونا ؟مگر ما مین ریزی نکردیم ؟چرا اونا باید پاکسازی کنند؟؟اروپا کجای کار این جنگ بوده که الان قراره ناوگان نظامیشو بیاره تنگه هرمز؟؟
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