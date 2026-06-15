برنامه تلویزیونی «من حسین (ع) را دوست دارم» برای سومین سال پیاپی، در ایام محرم و صفر ۱۴۰۵، با هدف روایت عشق و ارادت هیئات عزاداری یزد به سیدالشهدا (ع)، از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «من حسین (ع) را دوست دارم» به تهیه کنندگی سامان ارس خان و کارگردانی فواد صفاریانپور برای سومین سال پیاپی، در ایام محرم و صفر ۱۴۰۵، با هدف روایت عشق و ارادت هیئات عزاداری یزد به سیدالشهدا (ع)، از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
این برنامه که طی دو سال گذشته با استقبال مخاطبان در سراسر کشور همراه شده است، امسال نیز با روایتی متفاوت از آیینهای عزاداری مردم یزد، از شبکه نسیم پخش خواهد شد.
«من حسین (ع) را دوست دارم» با نگاهی مستندگونه، مراحل شکلگیری هیئات عزاداری پیش از آغاز ماه محرم را به تصویر میکشد؛ از انتخاب اشعار و ساخت ملودیها تا تمرینها، آمادهسازی و برگزاری مراسمهای عزاداری در ماه محرم.
سبک خاص و منحصربهفرد عزاداری یزدیها، همراه با پیشینه فرهنگی و آیینی این شهر، یکی از ویژگیهای جذاب این برنامه است که باعث شده مخاطبان بسیاری در سراسر ایران علاقهمند به تماشای روایتهای آن باشند.
همچون سالهای گذشته، ضبط این برنامه در خانه فرهنگ شهید محراب آیتالله صدوقی (ره) و به میزبانی حجت الاسلام حاج محمد صدوقی انجام خواهد شد. تولید این مجموعه از مدتها پیش آغاز شده و «من حسین (ع) را دوست دارم» از ابتدای ماه محرم، هر شب ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه نسیم روی آنتن خواهد رفت.
همچنین با توجه به درخواست مخاطبان و با دستور معاونت صدای سازمان صداوسیما، این برنامه امسال علاوه بر شبکه نسیم، در ایام محرم هر شب ساعت ۲۰:۳۰ از رادیو ایران نیز پخش خواهد شد.
تهیهکنندگی، و اجرای این برنامه را سامان ارسخان بر عهده دارد. کارگردانی برنامه بر عهده فواد صفاریانپور خواهد بود، هما حامی به عنوان مدیر تولید و برنامهریز، ابوالفضل عبدالرحیمپور به عنوان مدیر تصویربرداری و سعید مرادی به عنوان تدوینگر در تولید این مجموعه همکاری دارند.