باشگاه خبرنگاران جوان - اقدس چگینی، مدیرعامل شرکت تعاونی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز در حاشیه اولین جلسه کمیته فرش البرز در گفتوگو ...با اشاره به جایگاه صنایع دستی در اقتصاد خانوار و نقش آن در توانمندسازی اقشار مختلف جامعه، اظهارکرد: به مناسبت روز ملی فرش و صنایع دستی، امسال نمایشگاهی با مشارکت مجموعهای از دستگاههای اجرایی از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استانداری البرز و شهرداری کرج در حال برگزاری است که هدف اصلی آن معرفی ظرفیتهای تولیدی و حمایت از فعالان این حوزه است.
وی افزود: این نمایشگاه با محوریت عرضه مستقیم تولیدات فرش و صنایع دستی برگزار شده و در قالب آن ۳۰ غرفه به معرفی و فروش محصولات هنرمندان و تولیدکنندگان اختصاص یافته است؛ موضوعی که میتواند نقش مهمی در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده و حذف واسطهها داشته باشد.
چگینی با اشاره به اهمیت چنین رویدادهایی در معرفی ظرفیتهای پنهان استان البرز تصریح کرد: صنایع دستی، بهویژه فرش دستباف بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی ما محسوب میشود و حمایت از آن به معنای حمایت از فرهنگ، اشتغال و معیشت خانوادههاست.
مدیرعامل شرکت تعاونی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز در ادامه با بیان اینکه اشتغالزایی یکی از مهمترین اهداف این مجموعه است، گفت: در حال حاضر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۳۰۰ نفر در مرکز ساماندهی مشاغل خانگی استان مشغول به فعالیت هستند و این آمار نشاندهنده ظرفیت بالای مشاغل خانگی در ایجاد فرصتهای پایدار شغلی است.
این فعال حوزه فرش دستباف گفت: مشاغل خانگی به دلیل سرمایه اولیه پایین، انعطافپذیری بالا و امکان فعالیت در محیط خانواده، یکی از بهترین مدلهای اشتغالزایی برای اقشار مختلف بهویژه زنان سرپرست خانوار محسوب میشود و میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش تابآوری اقتصادی خانوادهها ایفا کند.
چگینی با اشاره به سازوکار آموزشی در این مجموعه بیان کرد: در مرکز ساماندهی مشاغل خانگی، سرگروههای آموزشی بهعنوان حلقههای میانی توانمندسازی فعالیت میکنند و هر سرگروه بهطور میانگین ماهانه حدود ۲۰ نفر را در حوزههایی مانند آموزش مهارتهای تولیدی، مشاوره کسبوکار، اصول بازاریابی، برندسازی و توانمندسازی اقتصادی آموزش میدهد.
وی ادامه داد: این فرآیند آموزشی صرفا به مهارتهای فنی محدود نمیشود، بلکه تلاش شده است نگاه جامعتری به مقوله اشتغال داشته باشیم تا افراد پس از ورود به بازار کار بتوانند در فضای رقابتی نیز دوام بیاورند و کسبوکار خود را توسعه دهند.
این مسئول با تأکید بر اینکه یکی از چالشهای اصلی فعالان این حوزه، نبود بازار فروش پایدار است، گفت: بسیاری از تولیدکنندگان صنایع دستی با وجود کیفیت بالای محصولات، در زمینه فروش و بازاریابی با مشکلات جدی مواجه هستند و برگزاری نمایشگاههایی از این دست میتواند تا حدی این خلأ را جبران کند.
وی افزود: ایجاد بازارچههای دائمی و حمایت از فروش مستقیم محصولات، یکی از مطالبات جدی فعالان مشاغل خانگی است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی مرتبط در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند تا چرخه تولید تا فروش به شکل کاملتری تکمیل شود.
مدیرعامل شرکت تعاونی و توسعه مشاغل خانگی استان البرز در ادامه با اشاره به نقش اجتماعی بازارچههای مشاغل خانگی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از فعالان این بازارچهها را زنان سرپرست خانوار تشکیل میدهند که معیشت آنان به استمرار فعالیت این مجموعهها وابسته است و هرگونه وقفه در فعالیت این مراکز میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد خانوارهای آنان وارد کند.
وی افزود: از همین رو، یکی از درخواستهای مهم ما تمدید قرارداد بازارچه مشاغل خانگی توسط شهرداری کرج و تداوم حمایتهای اجرایی از این مجموعههاست تا بتوانیم ثبات شغلی این افراد را حفظ کنیم.
چگینی با بیان اینکه توسعه مشاغل خانگی نیازمند نگاه فرابخشی و همکاری همه دستگاههاست، گفت: تجربه نشان داده هر زمان دستگاههای اجرایی به صورت هماهنگ در کنار هم قرار گرفتهاند، نتایج مطلوبتری در حوزه اشتغال حاصل شده است و امیدواریم این همافزایی در استان البرز بیش از گذشته تقویت شود.
منبع میراث فرهنگی البرز