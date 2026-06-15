مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهدای اقتدار و اتحاد ملی منطقه پدافند هوایی شمال غرب کشور با حضور خانواده معظم شهدا و قشر‌های مختلف مردم در مسجد امام حسین (ع) تبریز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - حجت الاسلام نظری از استادان حوزه و دانشگاه در مراسم گرامیداشت نخستین سالگرد شهدای اقتدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه گفت: ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در برابر تهدید‌ها و دشمنی‌ها ایستادگی می‌کنند و راه شهدا و امام شهیدان را با عزت، اقتدار و استقامت ادامه می‌دهند.

وی افزود:دشمنان ملت ایران از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره در تلاش بوده‌اند تا با فشار و تهدید اراده ملت ایران را تضعیف کنند، اما خون شهدا و حضور آگاهانه مردم اجازه نداده تا دشمنان به اهداف خود دست یابند.

 حجت الاسلام نظری با تاکید بر اینکه دشمنان ملت اینک به قدرت ایران اسلامی اذعان دارند و می‌دانند که نمی‌توانند درمیدان جنگ مقابل ما بایستند گفت: ملت ما با حضورشان در خیابان‌ها، پشتیبان میدان و دیپلماسی مذاکرات بودند و با اطاعت از مقام معظم رهبری نه یک قدم جلو می‌روند و نه یک قدم عقب می‌مانند.

برچسب ها: پدافند هوایی ، گرامیداشت شهدا
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