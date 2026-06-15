استاد حوزه علمیه قم گفت: بنا به شرایط می‌توان بعضی از قسمت‌های جلسه هیات، مانند سینه‌زنی و منبر را با تجمعاتی که در نزدیک حسینیه است، تلفیق کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید حمید میرباقری، استاد حوزه علمیه قم درباره همزمانی برگزاری تجمعات با مراسم عزاداری در حسینیه‌ها و هیات مذهبی گفت: با توجه به حوادث اخیر، باید نام و یاد رهبرِ شهیدمان چه در حسینیه‌ها و چه در تجمعات پررنگ باشد. در بعضی موارد و بنا به شرایط می‌توان بعضی از قسمت‌های جلسه مانند سینه‌زنی و منبر با تجمعاتی که در نزدیک حسینیه است، تلفیق و برگزار کرد. گاهی خودِ تجمعات می‌توانند به طور مجزا برنامه را برگزار کنند. مهم این است که پرچم سیدالشهدا (ع) بالا باشد و اهداف مقدس حضرت احیاء و زنده‌تر شود. 

حجت‌الاسلام میرباقری در پاسخ به این پرسش که مهمترین مسئله‌ای که نیاز است در هیات و حسینیه‌های امسال برگزار شود، چیست؟ گفت: یکی از این موارد وحدت در میادین است. یعنی در تجمعات شکاف در بین مردم ایجاد نشود. چون ما در عین اینکه به مسئولان خود اعتماد داریم، می‌دانیم بدون اذنِ رهبرِ عزیزمان کاری انجام نخواهد شد؛ لذا باید مراقب افراط و تفریط باشیم. چون دشمن به دنبال ایجاد شکاف است.

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برچسب ها: تجمعات ، هیات ، حسینیه ها
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