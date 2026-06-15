باشگاه خبرنگاران جوان - سیدرضا صالحی‌امیری روز دوشنبه در آیین افتتاح پنجمین هتل پنج ستاره اصفهان با اشاره به اهمیت راهبردی این استان در تمدن ایران اسلامی اظهار داشت: این خطه فراتر از مجموعه‌ای از بنا‌ها و خیابان‌ها، روح تمدنی زمین است و اگر اصفهان حرکت کند، ایران حرکت خواهد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت خیزش و حرکتی جدید در گردشگری نصف جهان افزود: امروز انتخاب اصفهان برای افتتاح این طرح فاخر، فراتر از افتتاح یک مکان در یک شهر بود؛ این اقدام آغازگر یک حرکت ملی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری از اصفهان به سمت کل ایران است.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صراحت بیان کرد: اصفهان در زیرساخت‌های گردشگری نیاز به یک تحول دارد. آمار‌های موجود نشان می‌دهد در کل استان اصفهان ۹۹ هتل وجود دارد که تنها پنج عدد از آنها پنج ستاره است و این تعداد در مقایسه با شهر‌های تراز اول کشور‌های همسایه بسیار ناچیز است.

صالحی‌امیری خاطرنشان کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که اصفهان حداقل ۱۰۰ هتل با کیفیت عالی داشته باشد تا هر گردشگری از هر نقطه جهان که تصمیم به سفر به اصفهان می‌گیرد، امکانات زیرساختی کامل برای پذیرایی از او فراهم باشد.

وی با اشاره به آمار فعلی تخت‌های اقامتی در اصفهان گفت: در حال حاضر حدود هفت هزار و ۸۰۰ تخت در هتل‌های اصفهان و بیش از ۲ هزار تخت در هتل‌های پنج ستاره وجود دارد که در مجموع ۲۸ هزار تخت در سطح استان داریم؛ اما این میزان برای جایگاه واقعی اصفهان که باید ظرفیت پذیرش چند میلیون گردشگر را داشته باشد، نیازمند توسعه است.

موانع از پیش پای سرمایه گذار برداشته شود

وزیر میراث فرهنگی بر حمایت همه جانبه از سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: سرمایه مقدس است و سرمایه‌گذار در این کشور باید تقدیس شود؛ لذا وظیفه مسئولان از جمله استاندار و شهردار اصفهان این است که موانع را از پای سرمایه‌گذاران بردارند تا اصفهان در بلندای توسعه ایران قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی دستگاه‌های ملی نظیر وزارت اقتصاد، بانک ملی و صندوق توسعه ملی، مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری در این استان با شتاب بیشتری طی شود.

زیرساخت‌های گردشگری اصفهان نیاز به تحول اساسی دارد/ موانع پیش روی سرمایه گذار برداشته شود

صالحی امیری همچنین با اشاره به انتخاب آگاهانه اصفهان برای هفتمین سفر استانی خود در ۲ سال اخیر، ضمن ابلاغ سلام رئیس جمهور به مردم این شهر، از تلاش‌های نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی استان در پیگیری مطالبات مردم قدردانی کرد.

هتل آیریک اصفهان در مجموعه ارگ جهان‌نما که پیش از این به عنوان یکی از طرح‌های ناموفق شهری شناخته می‌شد، با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب یک هتل پنج ستاره به بهره‌برداری رسید. این هتل که از قالب معماری ناموفق جهان‌نما بازطراحی شده، تلاشی است برای ادای احترام مجدد به عظمت معماری اصفهان و خلق اثری نو که در عین برخورداری از مفاهیم مدرن، ریشه‌های فرهنگی و هنری این شهر کهن را پاس بدارد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این سفر به اصفهان، علاوه بر افتتاح این هتل پنج‌ستاره، در برنامه‌های دیگری از جمله همایش بزرگداشت هفته صنایع‌دستی نیز حضور خواهد یافت.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مهم‌ترین عامل برای جذب گردشگر را امنیت دانست و گفت: گردشگر به جایی می‌رود که علاوه بر جذابیت، از امنیت و زیرساخت‌های لازم نیز برخوردار باشد که خوشبختانه اصفهان از جذابیت‌های جهانی بسیار بالا و انکارناپذیری برخوردار است.

صالحی امیری ادامه داد: نکته بعدی این است که باید اصفهان را در سطح جهان به‌عنوان مقصدی جذاب و امن معرفی کنیم، جنگ باعث شد که فضای امنیت خدشه‌دار شود، اما امروز با عبور از آن شرایط، باید این چهره را بازسازی کنیم.