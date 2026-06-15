مدیرکل راه و شهرسازی فارس از صدور ۶۸ هزار و ۸۸۶ مجوز الکترونیکی کسب‌وکار در حوزه مهندسی از طریق سامانه «سپامک» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس، از صدور ۶۸ هزار و ۸۸۶ فقره مجوز کسب‌وکار الکترونیکی خبر داد. 

او تأکید کرد: این اقدام با هدف تسهیل‌گری، حذف بروکراسی و ایجاد شفافیت کامل در روند پاسخگویی به مهندسان و شرکت‌های ساختمانی انجام شده است.

عبدالهی با اشاره به ضرورت هوشمندسازی خدمات دولتی اظهار داشت: با هدف تسهیل در مراحل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسان و ایجاد شفافیت برای متقاضیان، تمامی مجوز‌های کسب‌وکار این حوزه به صورت تمام الکترونیکی و از طریق سامانه «سپامک» صادر می‌شود. این اقدام علاوه بر سرعت بخشیدن به امور، نقش کلیدی در کاهش مراجعات حضوری و ارتقای رضایت ذینفعان ایفا کرده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در تشریح آمار عملکرد این اداره کل گفت: تاکنون مجموعاً ۶۸ هزار و ۸۸۶ فقره مجوز الکترونیکی در سطح استان صادر شده است. 

او افزود: تنها در سال ۱۴۰۴، موفق به صدور ۶۲ هزار و ۵۲ فقره پروانه اشتغال به کار مهندسی برای اشخاص حقیقی شدیم. همچنین در بخش اشخاص حقوقی که شامل دفاتر و شرکت‌های مهندسی است، ۶۳۴ فقره پروانه صادر و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

عبدالهی با بیان اینکه روند خدمت‌رسانی در سال جدید نیز با قدرت ادامه دارد، تصریح کرد: در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۱،۲۳۴ فقره پروانه برای اشخاص حقیقی و ۱۴۵ فقره پروانه برای اشخاص حقوقی از طریق بستر الکترونیکی سامانه سپامک صادر گردیده است که نشان‌دهنده پویایی حوزه مهندسی در استان است.

او در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با رویکرد افزایش شفافیت، تسهیل‌گری و تسریع در روند پاسخگویی به درخواست‌های مردمی صورت می‌گیرد. تحقق کامل دولت الکترونیک یکی از اهداف کلیدی دولت چهاردهم است و اداره کل راه و شهرسازی فارس با جدیت این مسیر را برای حمایت از نخبگان و فعالان حوزه مسکن و شهرسازی دنبال می‌کند.

منبع: راه و شهرسازی فارس

برچسب ها: راه و شهرسازی فارس ، مجوز الکترونیکی ، کسب‌و‌کار ، حوزه مهندسی
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