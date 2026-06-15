باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه قرآن و معارف سیما بنا بر رسالت ذاتی خود در ایام محرم با مجموعهای ناب از برنامههای معارفی همزمان با اقامه عزای حسینی به تبیین و تشریح معارف اهل بیت میپردازد.
این شبکه در دهه اول محرم برنامههای خود را از پایان روز ۲۹ ذی الحجه مصادف با ۲۵ خرداد ماه، تقدیم بینندگان و عزاداران حسینی میکند.
«مراسم تعویض پرچم در حرم حضرت معصومه (س)» به صورت زنده، دوشنبه ۲۵ خرداد ساعت ۱۸ پخش میشود.
همچنین پخش زنده «مراسم تعویض پرچم گنبد امام حسین (ع)»، در کربلای معلی نیز دوشنبه ۲۵ خرداد ماه ساعت ۱۸:۵۵ تقدیم علاقمندان میشود.
برنامه «روضه بانوان»، از ۲۶ خرداد آغاز میشود. این برنامه هر روز ساعت ۰۸:۳۰ صبح به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) پخش میشود.
ضمنا این برنامه در روز ۴ محرم به طور ویژه به پخش زنده مراسم شیرخوارگان حسینی از حرم حضرت معصومه (س) اختصاص دارد.
در ادامه برنامه «تدبر و نبرد» را خواهیم داشت و علاقمندان میتوانند از ۲۶ خرداد هر روز ساعت ۰۹:۳۰ شاهد آن باشند.
برنامه صبحگاهی «آیه»، نیز هر صبح ساعت ۱۰:۳۰ به صورت زنده میزبان بینندگان بوده و در ایام محرم با حال و هوای محرمی برنامههای خود را تقدیم بینندگانش میکند.
همچنین شبکه قرآن و معارف سیما با توجهای که به ترویج معارف ناب دینی دارد برنامه «شبستان»، را در دو بخش ظهرگاهی و شامگاهی از ۲۶ خرداد به صورت زنده پخش میکند.
«شبستان» در بخش اول، هر روز ساعت ۱۲:۳۵ به پخش زنده سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین رفیعی از حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص دارد؛ و «شبستان» در بخش دوم، هر شب ساعت ۲۰:۱۰ به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با پخش سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین میرباقری و مداحی حبیب زاده میزبان بینندگان است.
ضمنا مجموعهای از مستندهای محرمی، از ۲۶ خرداد هر روز ساعت ۱۶:۳۵ پخش میشود.
«باید برخواست»، نیز عنوان برنامهای است که به صورت زنده هر روز ساعت ۱۸:۰۰ از ۲۶ خرداد پخش خواهد شد.
یاد آور میشود، «یاد خدا»، نیز هر روز ساعت ۱۸:۳۰ با تبیین و تفسیر مفاهیم ناب دینی، مرتبط با فرهنگ عاشورا تقدیم میشود.
قرائت دعای زیارت وارث، نیز در ایام محرم هر روز ساعت ۲۰ پخش میشود.
و، اما عاشقان زیارت بارگاه منور اباعبدالله حسین (ع) و حضرت ابالفضل عباس (ع)، مشاهده برنامه «کاشف الکرب» را از دست ندهند، که این برنامه به صورت ویژه در ایام محرم هر شب به صورت زنده از کربلای معلی، ساعت ۲۲ میزبان بینندگان و عزادارن حسینی است.
همچنین برنامه زنده «میدان»، هر شب با پخش زنده مراسم هیئت رزمندگان اسلام با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین پناهیان و مداحی حاج حیدر خمسه از ۲۵ خرداد ساعت ۲۳ پخش میشود.
«مستند محرم» در جبهه ها، در ایام محرم هر شب ساعت ۲۳:۵۵ تقدیم علاقمندان میشود.
در نهایت «حسینیه معلی»، در ایام محرم، هر شب ساعت ۲۴ بامداد از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.