باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران، سید محمد ناظم رضوی در خصوص مرمت و احیای خانه تاریخی علاءالدوله گفت: اجرای این پروژه به همت شرکت توسعۀ فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران در حال انجام است. آغاز این فرایند گامی در راستای بازآفرینی فرهنگی بافت‌های تاریخی پایتخت و ایجاد یک مرکز فرهنگی و خدمات گردشگری در این نقطه از تهران است.

وی ادامه داد: این بنا از گنجینه‌های معماری دوره قاجار در تهران به شمار می‌رود که پس از انجام آواربرداری و دسته‌بندی مصالح تخریب‌شده، اکنون مراحل مرمت خود را با دقت و براساس اصول فنی و مورد تأیید میراث فرهنگی پشت سر می‌گذارد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه این بنای تاریخی برای چند دهه از دید دوست‌داران میراث فرهنگی و مردم پنهان مانده بود، ادامه داد: در فرآیند، بخش‌هایی که در دهه‌های گذشته زیر خاک مدفون شده بودند شناسایی و آزادسازی شده‌اند. با شناسایی بخش‌های پنهان مانده تلاش شده است هویت اصیل این بنا حفظ و بر مبنای آن اقدامات احیا و مرمت دنبال شود.

اتصال عمارت علاءالدوله به بافت تاریخی پیرامونش

وی افزود: با همکاری شهرداری منطقۀ ۱۲ و سرمایه‌گذار، تلاش می‌کنیم این بنا را به یکی از حلقه‌های بازآفرینی فرهنگی شهر تهران تبدیل کنیم. هدف شرکت توسعه فضا‌های فرهنگی صرفاً مرمت یک بنا نیست بلکه احیای فرهنگ اصیل پایتخت از طریق اتصال این عمارت به سایر بافت‌های تاریخی محدوده بنا از جمله سالن‌های تئاتر مجاور آن است که در اولویت قرار دارد.

ناظم رضوی با اشاره به ویژگی‌های شاخص معماری عمارت علاءالدوله گفت: عمارت علاءالدوله از نقش‌های خاص دوره قاجار مانند طاق‌های ترکیبی، برگ‌های پروسی (آجرکاری تزیینی) و ظرافت‌های آینه‌کاری در سقف و دیوار‌ها بهره می‌برد. در مرمت این اثر، حفظ اصالت و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده با اولویت نگهداری عناصر اصلی در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توسعۀ فضا‌های فرهنگی تأکید کرد: مجموعه اراضی علاءالدوله که از بالای میدان توپخانه سابق تا مناطق بالای شهر را شامل می‌شده است، با گذشت زمان تقسیم و تغییر کاربری پیدا کرده است. خوشبختانه با اقدامات سازمان املاک شهرداری، زمین و باقیماندۀ بنا‌های این مجموعه تملک و بنا از نابودی کامل نجات پیدا کرده است.

وی به رایزنی با شهرداری منطقه ۱۲ برای تملک زمین‌ها و ابنیه‌های تاریخی مجاور عمارت علاءالدوله اشاره کرد و گفت: مقرر شده است بنا‌های تاریخی مجاور همچون تئاتر دهقان نیز پس از الحاق به این مجموعه به عنوان مرکز یکپارچه فرهنگی و خدمات گردشگری به شهروندان تهرانی خدمات ارائه کنند.

ناظم رضوی در پایان ابراز امیدواری کرد: با رعایت دقیق چهارچوب‌های مرمتی و ضوابط میراث فرهنگی، فاز اول این پروژه تا سال آینده به بهره‌برداری برسد تا الگویی برای بازآفرینی شهری مبتنی بر فرهنگ در تهران باشد.