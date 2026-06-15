عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران با اشاره به برگزاری مراسم روز المپیک، این رویداد را فرصتی برای آشنایی بیشتر ورزشکاران با فضای المپیک دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - میلاد وزیری، عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران، در حاشیه مراسم روز المپیک در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز المپیک در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود و این رویداد تنها مختص ایران نیست، اما مراسم امسال تفاوت‌های ویژه‌ای با سال‌های گذشته داشت.

وی افزود: کمیسیون ورزشکاران تلاش کرد نقش پررنگی در برگزاری این مراسم داشته باشد و با همکاری و مشارکت ورزشکاران، فضایی شبیه‌سازی‌شده از دهکده المپیک ایجاد شود تا شرکت‌کنندگان بیش از پیش با شرایط حضور در بازی‌های المپیک و فضای این رویداد بزرگ ورزشی آشنا شوند.

عضو تیم ملی تیراندازی با کمان ایران ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های مراسم امسال، گرامیداشت یاد شهدای میناب بود که ناجوانمردانه به شهادت رسیدند و یاد و خاطره آنها در این مراسم زنده نگه داشته شد.

وزیری خاطرنشان کرد: مراسم روز المپیک معمولاً در محل کمیته ملی المپیک برگزار می‌شد، اما امسال در مقابل یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های ورزشی کشور برگزار شد؛ مجموعه‌ای که در جریان حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا آسیب دید و همین موضوع به مراسم امسال حال و هوای متفاوتی بخشیده بود.

وی در پایان تأکید کرد: جامعه ورزش همواره در کنار مردم ایران بوده و تلاش می‌کند در کنار فعالیت‌های ورزشی، در رویداد‌های ملی و اجتماعی نیز نقش خود را ایفا کند.

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برچسب ها: میلاد وزیری ، تیر اندازی
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