باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - داود منافی پور، دبیر مجمع شیرخوارگان حضرت علی اصغر (ع) در نشست خبری پیش از ظهر امروز در مسجد امام صادق (ع) ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و با تاکید بر این که شهادت حضرت علی اصغر (ع) بزرگترین سند حقانیت امام حسین (ع) گفت: اجتماع شیرخوارگان حسینی را در سال ۱۳۸۲ و با ۸۰۰ شیرخوار حسینی از مهدیه تهران شروع کردیم و امروز بعد از حدود ۲۵ سال به جمعیتی میلیونی و هزاران محفل رسیده‌ایم.

منافی پور از برگزاری اجتماع عظیم سربازان ظهور در ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه بیست و نهم خردادماه و همزمان با اولین جمعه ماه محرم مطابق با برنامه هر ساله خبر داد و گفت: اجتماع مادران و شیرخوارگان حسینی به اندازه‌ای در جهان گسترده شده است که در بیش از ۹ هزار نقطه ایران اسلامی و ۴۵ کشور جهان شاهد برگزاری این همایش باشکوه هستیم.

وی اظهار کرد: در برنامه‌های محرم امسال با توجه به شرایط و تحولات اخیر، رویکرد‌ها و برنامه‌های این همایش جهانی نیز مورد تحول قرار گرفته است. تا به عرصه زمینه‌سازی ظهور نیاید و ساز و کار آن را به دست نگیرد ظهور اتفاق نمی‌افتد. باید قرائتی درستی از جایگاه زن در عالم داشته باشیم و بدانیم که هر خوانشی غیر از وحی و معصومین دروغ محض است.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر در ادامه با تأکید بر اینکه شهادت حضرت علی‌اصغر (ع) بزرگترین سند حقانیت امام حسین (ع) است، اظهار داشت: حضرت رباب (س) مادر، شهادت فرزندش را دوست نداشت، اما این یک وظیفه انسانی و پدری برای اتمام حجت بود. سیدالشهدا به خاطر ذات ارحم‌الراحمین، طلب آب کرد و در همان جا سند حقانیت شکل گرفت و تمام شایعات نقش بر آب شد.

منافی‌پور با اشاره به روایت شهادت این کودک شیرخوار تصریح کرد: ۱۴۰۰ سال است وقتی داستان این کودک شیرخوار روایت می‌شود، فارغ از دوست یا دشمن، همه از درون می‌لرزند و تیر به حنجره علی‌اصغر (ع)، بی‌بدیل‌ترین سند حقانیت است.

وی افزود: جریان بنی‌امیه به عنوان نماد دروغ و تمامیت‌خواهی و جریان داعش به عنوان میوه لیبرالیسم با سرکردگی آمریکای جنایتکار، میلیاردها دلار خرج کردند تا این حقانیت را خدشه‌دار کنند، اما خداوند از پرچم خود حراست کرد.

یکی از محورهای اصلی سخنان منافی‌پور، تأکید بر نقش بی‌بدیل زنان در زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان (عج) بود.

وی در این زمینه گفت: زن در نزدیکی‌های ظهور، علمدار اصلی دستگاه توحید است و مسئولیت تربیت مرد را بر عهده دارد. تا زمانی زن به عرصه زمینه‌سازی ظهور نیاید و سازوکار آن را به دست نگیرد، ظهور اتفاق نمی‌افتد.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر با اشاره به عظمت حضور زنان در این همایش جهانی بیان کرد :بیش از ۸ میلیون زن در این اجتماع عظیم شرکت کرده‌اند و عظیم‌ترین عزاداری برای سیدالشهدا (ع) با محوریت زنان شکل گرفته است. این چند میلیون نفری که کودک به دست می‌گیرند و به میدان می‌آیند و از حقانیت سیدالشهدا (ع) دفاع می‌کنند، باید الگوی جهانی شوند.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر از دو حرکت جدید در محرم امسال خبر داد و گفت : امسال در اولین جمعه ماه محرم، حرکت بیعت مادران با ولی‌فقیه را آغاز کردیم،این بیعت نقطه بسیار مهمی است. همچنین بیانیه مادران، هم در مراسم‌ها قرائت می‌شود و هم پیش از آن در اختیار مادران قرار می‌گیرد.

منافی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های این مجمع برای سازماندهی بانوان اشاره کرد و اظهار داشت :انشاءالله سازمانی تعریف می‌کنند که در وجوه مختلف، زنان عهده‌دار رساندن پیام عاشورا شوند. خداوند این اندیشه را تقدیر کرده است و دشمن روی آن مهر تشکیل پادگان منجی آخرالزمان به دست زن زده است.

وی با اشاره به قدمت این حرکت افزود: ۲۴ سال است زن به میدان آمده و نذر می‌کند کودکش را برای سربازی ظهور تربیت کند و این بالاترین قول در بحث تمدنی و سربازسازی برای منجی موعود (عج) است. برای من و دوستانم در ۴۵ کشور جهان و ۳۰ استان ایران، این یک موضوع عادی نیست، بلکه یک جریان تمدنی است.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر از طراحی یک نرم‌افزار جامع برای سازماندهی فعالیت‌های این مجمع خبر داد و گفت :در سال بیست و پنجم، درصدد خلق نرم‌افزاری هستند که تمام فعالیت‌ها از روز اول سال ۱۳۸۲ تا سال آینده را سازماندهی کند. به گفته وی، یک شبکه هوشمند ارتباطی طراحی شده که فعلاً جزئیات آن را اعلام نمی‌کند.

منافی‌پور با اشاره به نیازهای مالی این حرکت عظیم تصریح کرد: مادر عهده‌دار تأسیس مجمع و تربیت سربازان ظهور بوده است. مانند سال‌های گذشته، امسال به بیش از دو و نیم میلیون دست لباس نیاز دارند اما متأسفانه شاید به ۷۰۰ هزار دست هم نرسند. این مجمع کاملاً مردمی، خالص و بدون استفاده از بودجه‌های دولتی و ردیف‌های اعتباری است.

وی با اشاره به آمارهای بین‌المللی گفت :طی بررسی از منابع سازمان ملل و دیگر نهادها، بالاترین جمعیت گروه‌های مجازی در دنیا با ۸۰۰ هزار نفر در پاکستان بوده، در حالی که بالاترین اجتماع حقیقی در یک روز و یک ساعت، متعلق به همین جریان شیرخوارگان حسینی است.