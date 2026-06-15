وزیر امور خارجه در گفت‌و‌گو با وزیر خارجه عربستان ضمن قدردانی از نقش این کشور در روند دیپلماتیک جاری با هدف خاتمه جنگ، وی را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ظهر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد در یک تماس تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو همتای عربستانی خود را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد قرار داد.

عراقچی با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بند‌های تفاهم، بر ضرورت توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با قدردانی از نقش عربستان سعودی در روند دیپلماتیک جاری با هدف خاتمه جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای، بر اهمیت تداوم این روند تأکید کرد.

طرفین همچنین بر ادامه رایزنی‌های نزدیک و همکاری‌های دیپلماتیک میان تهران و ریاض در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه تأکید کردند.

برچسب ها: توافق ایران و آمریکا ، سید عباس عراقچی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اینها آنقدر شتر نگه داشتند گینه شتری گرفته اند ازپشت هنر میزنند اگر راست میگویند عون دست آموز بن سلمان است لجاجت از حزب الله وایران بردارد
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Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۱۷:۵۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
عون ازامریکا میترسه ترسازجان خودشه که اسقاطیل سربه نیستشکنه وازطرفی هم قدرت ایران وحزبالله هست نمیدونه چهکارکنه شاید مثل یشار اسدبگریزه به کجا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
هرگز به دوستی اینها باور نکنید
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