باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و فیصل بن فرحان وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی ظهر امروز دوشنبه ۲۵ خرداد در یک تماس تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو همتای عربستانی خود را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد قرار داد.

عراقچی با اشاره به مسئولیت ایالات متحده آمریکا در قبال اجرای حسن اجرای بند‌های تفاهم، بر ضرورت توقف کامل تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان تأکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با قدردانی از نقش عربستان سعودی در روند دیپلماتیک جاری با هدف خاتمه جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و تقویت ثبات و امنیت منطقه‌ای، بر اهمیت تداوم این روند تأکید کرد.

طرفین همچنین بر ادامه رایزنی‌های نزدیک و همکاری‌های دیپلماتیک میان تهران و ریاض در خصوص تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت تلاش‌ها برای برقراری صلح در منطقه تأکید کردند.