محدودیت فعالیت شبانه واحد‌های صنفی و مراکز تجاری در محدوده فنس منطقه آزاد انزلی به دستور استاندار گیلان مرتفع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان در ابلاغیه‌ای خطاب به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بر رفع محدودیت‌های اعمال شده برای حضور گردشگران، فعالیت مراکز تجاری و واحد‌های صنفی در محدوده فنس این منطقه تأکید کرد.

او با اشاره به فلسفه تأسیس مناطق آزاد به عنوان بستری برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، خدماتی و گردشگری، گفت: استمرار محدودیت عمومی فعالیت واحد‌های صنفی و تعطیلی آنها در ساعت ۲۴، موجب اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری و ایجاد مشکلاتی برای ساکنان، فعالان اقتصادی، گردشگران و استفاده‌کنندگان از خدمات منطقه شده است.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به ضرورت رعایت الزامات نظارتی و گمرکی، بر تأمین امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات در ساعات مختلف شبانه‌روز تأکید کرد و خواستار همکاری سازمان منطقه آزاد انزلی در این زمینه شد.

حق‌شناس تأکید کرد: نظارت و کنترل گمرکی باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که ضمن صیانت از حقوق عمومی و رعایت الزامات قانونی، کمترین محدودیت ممکن بر فعالیت‌های اقتصادی، تجاری، خدماتی و گردشگری منطقه تحمیل شود.

رفع محدودیت فعالیت شبانه در منطقه آزاد انزلی، اقدامی مؤثر در مسیر رونق اقتصاد محلی، تقویت گردشگری و افزایش رضایتمندی شهروندان و گردشگران است و می‌تواند به پویایی بیشتر این منطقه راهبردی در شمال کشور کمک کند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان

برچسب ها: منطقه آزاد انزلی ، الزامات قانونی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۲۱:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بسیار عالی... واقعا محدودیت زمانی برای منطقه ازاد کاسپین منطقی نبود.
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