باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهای گذشته و همزمان با بروز نشانههای توافق بین ایران و آمریکا، پیشبینی شرایط خاورمیانه پس از جنگ در رسانههای غربی بازتاب بسیاری یافته بود. اکنون که ترامپ با پذیرش ورود لبنان به معادله توافق، شرط ایران را پذیرفته است، دورنمای منطقه پساجنگ در حال شکلگیری است.
به زعم بسیاری از کارشناسان، واکنش شدید ایران به اسرائیل در جریان عملیات نصر و همچنین موشک باران شدید پایگاههای آمریکا در آخرین مرحله از درگیریهای طرفین، به نوعی «پایانبندی ایرانی» برای سناریوی جنگی آمریکایی-اسرائیلی است. به نوشته اکونومیست این درگیریهای ماقبل توافق، نشانههایی از «واقعیتهای جدید» در منطقه را بروز داده است. این رسانه انگلیسی از «جسورتر شدن» ایران و اینکه «ترس» تهران از جنگ ریخته سخن میگوید و اینطور استدلال میکند که با عبور مقامهای ایرانی در استفاده محتاطانه از نیرویهای نظامی، حالا خاورمیانه باید با واقعیاتهای جدیدی روبهرو شود. کما اینکه ورود لبنان به معادله توافق، شکست قطعی اسرائیل را رقم میزند که در صورت حفظ آن، برتری جبهه مقاومت تثبیت میشود.
نقطه عطفی به نام «عملیات نصر»
عملیات نصر که در سلسله درگیریهای پس از آتشبس یک نقطه عطف به شمار میآید، توانست به همگان و خصوصا دشمن آمریکایی-صهیونیستی ثابت کند که ایران همچنان قدرتمند است و در حفظ متحدانش بسیار جدی است. متحدانی که اکنون جزء لاینفک دکترین دفاعی تهران به شمار میآیند. در واقع نوع پاسخ ایران در آخرین تبادل آتش پیش از قطعی شدن توافق، توانست معادلات جدیدی را در مقاطع پایانی درگیریها حاکم کند.
به گفته «عادل شدید» پژوهشگر مسائل اسرائیل: «تهران نشان داد که برخلاف گذشته، منتظر رویداد یا تحرک اسرائیل نمیماند و قرار است ایران خود، تعیینکننده زمان و حجم پاسخ باشد. ایران معادله بازدارندگی را ۱۸۰ درجه دگرگون کرد».
اکنون کارشناسان اذعان میدارند که زهر چشم ایران از دشمنانش در آخرین دور درگیریها و همچنین پیش رفتن تا یک قدمی پاسخ به اسرائیل در روز گذشته، بر تغییر معادلات منطقه پس از جنگ تاثیر زیادی خواهد داشت.
هشدار در اسرائیل؛ ایران قویتر شده است
یک پایان بندی قوی از سوی ایران کافی بود تا اکنون بحث پیرامون خروج قدرتمندانه ایران از جنگ تحمیلی رمضان، نقل محافل عبری شود. خصوصا آنکه شمول توافق به برقراری آتشبس در لبنان، صهیونیستها را به شدت کلافه کرده است. ایهود باراک، نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به صراحت گفته است: «ایران از جنگ قویتر خارج شد. در حالی که اسرائیل ضعیفتر شده است.»
اکنون در اسرائیل توافق بین ایران با آمریکا به مثابه شکست قطعی سیاستهای دولت این رژیم تلقی میشود. آنها از پذیرش ورود لبنان به معادله توافق بسیار ناامید هستند.
یائیر گولان از سیاستمداران صهیونیست پس از اعلام توافق آمریکا و ایران گفته است: «نتانیاهو دوران تصدی خود را در حالی به پایان میرساند که دشمنان اسرائیل قویتر، اسرائیل ضعیفتر و بازدارندگی ساخته شده با خون رزمندگان ما در مقابل چشمان ما در حال فرسایش است.»
تغییر ادراک غرب از قدرت ایران
پس از کارزار تبلیغاتی در آمریکا و اسرائیل برای ضعیف جلوه دادن ایران پس از جنگ تحمیلی رمضان، پاسخ شدید نیروهای مسلح به شرارتهای دشمن در روزهای قبل از توافق، بسیاری از قضاوتها را تغییر داد. خصوصا که تهدید اخیر ایران برای حمله به اسرائیل، ترامپ را واداشت تا امتیازهایی را به تهران بدهد. اکنون که ایران نشان داده در دفاع از خود و متحدانش، درنگ نمیکند، محافل غربی نگران آن هستند که پاسخهای نظامی ایران شاید تبدیل به رویهای عادی در منطقه خاورمیانه شود.
اکونومیست در این خصوص نوشته است: «آنچه زمانی غیرقابل تصور بود، اکنون به یک روال عادی تبدیل شده است. طی هفته گذشته، آمریکا و اسرائیل هر دو ایران را بمباران کردند و در مقابل، ایران به شدت پاسخ داد.» این نشریه از ایجاد واقعیتهای جدید در منطقه با جسورتر شدن ایران میگوید. هرچند تهران پیش از جنگ رمضان نیز در برابر هر تهدید، پاسخ درخوری میداد، اما قوی ماندن ایران پس از ۴۰ روز جنگ و پایانبندی قوی ایران برای سناریوی جنگی آمریکایی، ادارک غرب از قدرت ایران را تا حد بسیاری تغییر داده است.
در خاورمیانه پس از جنگ، یک ایران قوی و «جسورتر» با حفظ کمربند امنیتی از خلیج فارس تا دریای سرخ کابوسی برای دشمنان است. واقعیات جدید منطقه در حال شکلگیری است.
منبع: فارس