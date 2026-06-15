رئیس سازمان حج و زیارت گفت: حج امسال در فضایی توأم با عزت، آرامش، امنیت و سلامت برای زائران جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌رضا رشیدیان در مراسم استقبال از آخرین گروه حجاج ایرانی با قدردانی از همکاری و همراهی دستگاه‌های مختلف اجرایی، خدماتی، درمانی، فرهنگی، فرودگاهی و حمل‌ونقلی در برگزاری عملیات حج گفت: خداوند متعال را شاکریم که حج امسال در فضایی توأم با عزت، آرامش، امنیت و سلامت برای زائران جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و همه حجاج کشورمان پس از انجام مناسک معنوی حج، با خاطراتی ارزشمند به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی افزود: موفقیت عملیات حج حاصل همدلی، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی خادمان زائران در بخش‌های مختلف بود و از تمامی دستگاه‌ها و مجموعه‌هایی که در خدمت‌رسانی به حجاج نقش‌آفرینی کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

آخرین گروه از حجاج ایرانی بامداد امروز، ۲۴ خرداد از طریق ترمینال سلام فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) وارد کشور شدند و بدین ترتیب عملیات بازگشت زائران بیت‌الله الحرام به میهن اسلامی به طور رسمی پایان یافت. با انجام این پرواز و ورود آخرین کاروان حجاج، پرونده عملیات بازگشت زائران ایرانی از سرزمین وحی بسته شد و حدود ۳۰ هزار زائر کشورمان پس از انجام مناسک حج تمتع، با سلامت و امنیت کامل به کشور بازگشتند.

عملیات بازگشت حجاج ایرانی از یازدهم خرداد آغاز شده بود و زائران کشورمان از فرودگاه جده به ۶ ایستگاه پروازی در کشور منتقل شدند.

منبع: حج و زیارت

برچسب ها: حج واجب ، حج تمتع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۴۵ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یه جوری تیترخورده که انگار ما برگزارش کردیم
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