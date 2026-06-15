استاندار ایلام و استاندار واسط عراق در نشستی مشترک در ایلام، بر تسهیل تردد زائران اربعین، توسعه تجارت و گسترش مبادلات مرزی تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعدادی از نمایندگان مجلس عراق و استاندار واسط عراق به همراه جمعی از مسئولان استانی از طریق مرز مهران وارد کشور شدند.
احمد کرمی استاندار ایلام و علی حسن سلیمون استاندار واسط عراق در نشستی مشترک به منظور تسهیل تردد زائران اربعین، توسعه تجارت و گسترش مبادلات مرزی شرکت کردند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در این نشست خواستار گسترش همکاری پایدار تجاری و اقتصادی در زمینههای مختلف شد و گفت: امسال پیشبینی میشود حضور زائران در ایام اربعین بیشتر از سالهای قبل باشد. با پیروزی به دست آمده در جنگ تحمیلی رمضان، دلهای ملت ایران و عراق بیش از گذشته به هم نزدیک شده و به واسطه همین امر، احتمال افزایش تردد زائران وجود دارد.
استاندار ایلام پیشنهاد داد که یک کمیته مشترک برای تسهیل امور تجاری نیز تشکیل شود و گفت: افزایش گیتهای ورود و خروج در هر دو سوی مرز یکی از ضروریات است که هم در ایام تاسوعا و عاشورا و هم ایام اربعین، تسهیل در تردد زائران را به همراه دارد.
کرمی تأکید کرد: ملتهای ایران و عراق وارث خونهای مشترکی هستند و اربعین حسینی دیگر مشترکات دو ملت را به هم پیوند میزند.
«علی حسن سلیمون» استاندار واسط عراق نیز گفت: هماهنگیهای گذشته بین دو استان موفقیتهای زیادی داشته و این همکاری در آینده بیشتر خواهد شد. ما برای تحکیم بیشتر روابط به اینجا آمدهایم.
وی افزود: مرز مهران یکی از مهمترین مرزهای جمهوری اسلامی ایران است که مسئولیت ما را سنگینتر کرده است. تمام ادارات استان واسط برای اربعین در آمادهباش کامل هستند.
استاندار واسط گفت: استان واسط و ایلام در قالب یک تیم، اربعینی متفاوت را تجربه خواهند کرد و بر ایجاد یک اتاق مشترک در مرز زرباطیه برای هماهنگی بیشتر در ایام اربعین تأکید کرد.
استقرار تیمهای بهداشت و درمان، تهیه آب خنک و یخ، اطلاعرسانی درباره مواد روانگردان به زائران، استقرار مواکب از دهم سفر و همچنین توقف مبادلات تجاری از دهم سفر از جمله پیشنهادات استاندار واسط بود.