معاون کمیته امداد از نصب ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی در منازل مددجویان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مرتضی فیروزآبادی، معاون رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیرعامل بنیاد حیات، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، از نصب و راه‌اندازی ۳۰ هزار نیروگاه خورشیدی کوچک‌مقیاس در منازل خانوار‌های تحت پوشش این نهاد خبر داد.

فیروزآبادی با بیان اینکه این طرح در راستای توسعه اشتغال پایدار و توانمندسازی اقتصادی مددجویان اجرا شده است، گفت: برنامه داریم تا پایان تابستان، این تعداد را به ۶۰ هزار نیروگاه خورشیدی برسانیم. در حال حاضر روند نصب با سرعت ادامه دارد و ۵ هزار نیروگاه آماده تحویل شده و به زودی وارد مدار تولید برق و درآمدزایی برای مددجویان می‌شود.

معاون رئیس کمیته امداد در ادامه به عملکرد این نهاد در حوزه اشتغال در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و افزود: با وجود تأخیر در ابلاغ تسهیلات اشتغال در سال گذشته، ۲۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده جذب و پرداخت شد که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه در این مدت ۱۲۹ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است، تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار فرصت شغلی (نزدیک به ۳۰ درصد) در قالب «راهبری شغلی» شکل گرفته است. همچنین ۱۵ هزار شغل نیز در حوزه زنجیره دام سبک ایجاد شده است.

فیروزآبادی با اشاره به اصلاح الگوی حمایت از تولید فرش دستباف، خاطرنشان کرد: در مدل جدید، کمیته امداد از ابتدای زنجیره تولید وارد عمل می‌شود و مواد اولیه باکیفیت و نقشه‌های متناسب با بازار را در اختیار بافندگان قرار می‌دهد تا علاوه بر افزایش کیفیت، درآمد آنها نیز بیشتر شود.

مدیرعامل بنیاد حیات همچنین از هدف‌گذاری ایجاد ۱۷۵ هزار شغل در سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: برای تحقق این هدف، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شده است. با این حال، به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید تسهیلات، از بانک مرکزی انتظار داریم نسبت به افزایش سرانه تسهیلات اشتغال اقدام کند.

وی در پایان با اشاره به برنامه مهارت‌آموزی برای مددجویان، از آموزش ۱۰۰ هزار نفر (نوجوانان و متقاضیان) در سال آینده خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان نظام پرستاری، وزارت بهداشت و جمعیت هلال‌احمر برای آموزش و به‌کارگیری افراد منعقد خواهد شد.

برچسب ها: کمیته امداد ، مددجویان کمیته امداد ، کمیته امداد امام خمینی(ره)
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