باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، از امروز تا یک هفته آینده بارندگی نداریم و از نظر دمای هوا به تدریج افزایش دما خواهیم داشت.

او ادامه داد: آسمان استان صاف و طی ساعت‌های بعد از ظهر همراه با وزش باد خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه در جنوب غربی استان، وزش باد گاهی شدید خواهد شد و احتمال گرد و خاک در پاره‌ای از این مناطق نیز پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی فارس، امروز دوشنبه ۲۵ خرداد، دشت نمدان با ۴.۴ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه در استان است، و دهرم با ۲۸.۳ درجه سانتیگراد بالاترین کمینه دما را دارد. میانگین کمینه دما در استان هم ۱۸.۸ درجه سانتیگراد است.