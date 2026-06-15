دما قدم به قدم در فارس بالا می‌رود و بعد از ظهر‌ها به ویژه در جنوب غربی استان، باد گاهی تند می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، از امروز تا یک هفته آینده بارندگی نداریم و از نظر دمای هوا به تدریج افزایش دما خواهیم داشت.

او ادامه داد: آسمان استان صاف و طی ساعت‌های بعد از ظهر همراه با وزش باد خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اضافه کرد: بعد از ظهر امروز دوشنبه در جنوب غربی استان، وزش باد گاهی شدید خواهد شد و احتمال گرد و خاک در پاره‌ای از این مناطق نیز پیش بینی می‌شود.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی فارس، امروز دوشنبه ۲۵ خرداد، دشت نمدان با ۴.۴ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه در استان است، و دهرم با ۲۸.۳ درجه سانتیگراد بالاترین کمینه دما را دارد. میانگین کمینه دما در استان هم ۱۸.۸ درجه سانتیگراد است.

برچسب ها: افزایش دما ، وزش باد ، گرد و خاک ، گرمای هوا ، وضعیت آب و هوا ، هواشناسی
خبرهای مرتبط
پنجه‌های خاک بر گلوی فارس
بارش‌های رگباری و باد شدید از فردا در راه فارس
وقتی باد و غبار، فارس را نشانه می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
آخرین اخبار
سقف افزایش اجاره‌بهای سال ۱۴۰۵ در فارس ۳۲ درصد تعیین شد
اجرای پروژه مهر در هفت هزار و ۸۰۰ مدرسه فارس
افتتاح برخط گلخانه فلفل دلمه‌ای فارس
۱۸۰۰ میلیارد تومان در منطقه ویژه اقتصادی لامرد سرمایه‌گذاری شد
دانشگاه‌ها باید پرچمدار جهاد تبیین باشند
پنجمین سال پویش نذر خون ورزش همگانی فارس در محرم
لزوم برنامه‌ریزی استانی برای مراسم تشییع «قائد شهید امت»
احیای یک قلب خاموش
رونمایی از یادمان شهید عباس بهجت حقیقی در شیراز برگزار شد
سوگواره ملی تعزیه عاشورائیان در لامرد برگزار می‌شود
جهش ۱۰۲ درصدی تولید شمش در فولاد غدیر نی‌ریز
از تخت جمشید تا بهشت گمشده؛ فارس، سرزمینی که سرمایه در آن تاریخ را نجات می‌دهد
گرما آرام آرام روی فارس پهن می‌شود
ضرورت همکاری دستگاه‌ها برای رونق تولید در شهرک صنعتی شیراز
صدور بیش از ۶۸ هزار مجوز الکترونیکی کسب‌وکار در فارس
شمار ماینر‌های کشف شده در شیراز به ۲۰ مرکز و ۳۲۹ دستگاه رسید