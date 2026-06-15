مستند «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره مورد تایید اسکار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم مستند کوتاه «بچه سوم» به نویسندگی و کارگردانی سرنا امینی موفق به کسب جایزه «بهترین مستند» از جشنواره بین‌المللی «Cinelebu» شد. جشنواره «Cinelebu» از جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی اسکار است و آثار برگزیده آن، مطابق مقررات آکادمی، واجد شرایط ورود به فرآیند بررسی و رقابت جوایز اسکار می‌شوند. این جشنواره از ۲۶ تا ۳۰ می ۲۰۲۶ برابر با ۵ تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شده است.

این اثر هنری همچنین در جشنواره بین‌المللی «hotdocs» کانادا نیز به نمایش درآمده و پیش از این نیز در جشنواره «سینماحقیقت» نامزد بهترین کارگردانی و تدوین شده بود و در جشنواره فیلم کوتاه تهران نیز روی پرده رفته بود.

«بچه سوم» تا به امروز در بیش از ۲۵ جشنواره بین‌المللی در کشورهای مختلف به نمایش درآمده و موفق به دریافت جایزه «بهترین مستند» از جشنواره‌های «Sidewalk» و «blackbear» آمریکا و بهترین مستد از جشنواره «Cairo» قاهره مصر و برنده جایزه «بهترین کارگردانی» شده است.

با به پایان رسیدن مسیر پخش جهانی، مستند «بچه سوم» به زودی آماده پخش در پلتفرم‌ها می‌شود.

برچسب ها: جشنواره فیلم کوتاه تهران ، جشنواره بین المللی
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