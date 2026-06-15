ارتش رژیم صهیونیستی پس از توافق آمریکا و ایران، حملات جدیدی را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه شهرهای کفر تبنیت و نبطیه علیا در جنوب لبنان را هدف گلولهباران توپخانهای و حملات هوایی قرار داد.
این حملات پس از اعلام توافق با میانجیگری پاکستان بین ایالات متحده و ایران و با وجود آتشبس مداوم در لبنان که از ۱۷ آوریل در حال اجراست، صورت میگیرد.
خبرگزاری ملی دولتی لبنان (NNA) گزارش داد که واحدهای توپخانه اسرائیل شهرهای کفر تبنیت و نبطیه علیا را هدف قرار دادند.
ارتش رژیم صهیونیستی از راه دور یک خودروی زرهی M۱۱۳ مملو از مواد منفجره را در جاده حارث-تبنین در نزدیکی شهر صور در جنوب لبنان منفجر کرد و همچنین دو انفجار جداگانه در شهر خیام انجام داد.
ارتش اسرائیل از دوم مارس به بمباران لبنان ادامه داده و چندین شهر در جنوب این کشور را اشغال کرده است.
به گفته مقامات لبنانی، حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۷۰۰ شهید، نزدیک به ۱۱۵۰۰ زخمی و بیش از ۱.۵ میلیون آواره بر جای گذاشته است.
منبع: الجزیره