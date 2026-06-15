ارتش رژیم صهیونیستی پس از توافق آمریکا و ایران، حملات جدیدی را در جنوب لبنان آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ارتش رژیم صهیونیستی روز دوشنبه شهر‌های کفر تبنیت و نبطیه علیا در جنوب لبنان را هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای و حملات هوایی قرار داد.

این حملات پس از اعلام توافق با میانجیگری پاکستان بین ایالات متحده و ایران و با وجود آتش‌بس مداوم در لبنان که از ۱۷ آوریل در حال اجراست، صورت می‌گیرد.

خبرگزاری ملی دولتی لبنان (NNA) گزارش داد که واحد‌های توپخانه اسرائیل شهر‌های کفر تبنیت و نبطیه علیا را هدف قرار دادند.

ارتش رژیم صهیونیستی از راه دور یک خودروی زرهی M۱۱۳ مملو از مواد منفجره را در جاده حارث-تبنین در نزدیکی شهر صور در جنوب لبنان منفجر کرد و همچنین دو انفجار جداگانه در شهر خیام انجام داد.

ارتش اسرائیل از دوم مارس به بمباران لبنان ادامه داده و چندین شهر در جنوب این کشور را اشغال کرده است.

به گفته مقامات لبنانی، حملات رژیم صهیونیستی از دوم مارس تاکنون بیش از ۳۷۰۰ شهید، نزدیک به ۱۱۵۰۰ زخمی و بیش از ۱.۵ میلیون آواره بر جای گذاشته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به لبنان ، نقض آتش‌بس
خبرهای مرتبط
وزیر جنگ اسرائیل از ادامه درگیری در لبنان خبر داد
آتلانتیک: ترامپ با توافق با ایران، شکست آمریکا در جنگ را پذیرفت
کالاس توافق ایران و آمریکا را «پیشرفت بالقوه» خواند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
توافق بر مدار خواست ایران
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
آخرین اخبار
لوکاشنکو: «لابی یهود» پوتین را فریب داد
۱۷ کشور از توافق ایران و آمریکا استقبال کردند: فرصتی برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی
هاآرتص: شکست آشکار در ایران، دومین شکست نتانیاهوست
برنده‌ای آشکار به نام تهران؛ آمریکا توافق سودمند را پاره کرد و با امتیازات کمتر به میز مذاکره بازگشت
صادرات اورانیوم روسیه به اتحادیه اروپا ۸ برابر شد
فایننشال تایمز: تا زمانی که توافق ایران و آمریکا «ملموس» نشود، کشتی‌ها به هرمز برنمی‌گردند
آتلانتیک: توافق جدید یک موفقیت راهبردی بزرگ برای تهران است
توافق بر مدار خواست ایران
احتمال کشته شدن ۸ نفر در سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکا
ونس: توافق ایران و آمریکا راه را برای بازرسی‌های هسته‌ای آژانس هموار می‌کند
دشواری مذاکرات پیش‌رو میان ایران و آمریکا از زبان کالین
سیا: مبادا تهران از ما «امتیاز هسته‌ای» بگیرد
سقوط بمب‌افکن بی-۵۲ آمریکایی
مقام آمریکایی: برای کاهش تحریم‌های ایران «آماده‌ایم»
زلنسکی: پیشنهاد دیدار با پوتین در آمریکا را مطرح کردم
ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از ۱۹۸۳ رسید
حماس: تفاهم ایران و آمریکا گامی برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان است
رئیس‌جمهور کره جنوبی از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد
واکنش متناقض دموکرات‌ها به یادداشت تفاهم ترامپ با ایران
حمایت سازمان همکاری اسلامی از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا
توافق با ایران امضا شده است / تمرکز بعدی جنگ اوکراین خواهد بود
قمار نتانیاهو در جنگ با ایران نتیجه معکوس داد؛ اکنون با ترامپ در مسیر تنش قرار دارد
امارات از توافق صلح ایران و آمریکا استقبال کرد
بمب‌افکن استراتژیک روسیه در سیبری در جریان تمرین سقوط کرد
فون درلاین: اتحادیه اروپا در صورت «تغییر واقعی» تحریم‌های ایران را لغو می‌کند
امیدواری لاوروف درباره رسمی شدن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در این هفته
مکرون: گروه هفت تمام توان خود را برای تضمین اجرای توافق ایران و آمریکا به کار می‌گیرد
اردوغان: توافق ایران و آمریکا گام مهمی برای صلح منطقه است
ادعای ترامپ: تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز از سر گرفته شده است
حزب‌الله از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا استقبال کرد