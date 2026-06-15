باشگاه خبرنگاران جوان - فاطمه جراره، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و ابوموسی در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مشکلات اخیر تأمین سوخت و ازدحام در جایگاه‌های عرضه بنزین، گفت: صف‌های طولانی سوخت در روزهای اخیر به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم استان تبدیل شده و این وضعیت فراتر از یک مشکل خدماتی، به مطالبه‌ای عمومی در حوزه عدالت و توزیع امکانات تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه طی روزهای گذشته از نزدیک در میان مردم و جایگاه‌های سوخت حضور یافته است، افزود: گلایه‌های شهروندان نسبت به شرایط موجود کاملاً قابل درک است و به همین منظور پس از پیگیری موضوع در سطح استان، مطالبات مردم هرمزگان در نشستی با معاون وزیر نفت به صورت مستقیم مطرح و پیگیری شد.

جراره با تأکید بر اینکه مسئولان و مردم شرایط خاص کشور و ناترازی سوخت را درک می‌کنند، تصریح کرد: مسئله اصلی نحوه توزیع تبعات این ناترازی است. اگر قرار است محدودیت‌هایی اعمال شود، باید بر اساس عدالت و متناسب با شرایط استان‌ها باشد.

وی ادامه داد: پذیرفتنی نیست مردمی که در شرایط دمای بالای ۴۵ درجه و رطوبت بالا زندگی می‌کنند، برای دریافت سوخت ساعت‌ها در صف بمانند، در حالی که در بسیاری از مناطق کشور چنین مشکلاتی وجود ندارد. در هرمزگان استفاده از کولر خودرو یک ضرورت است، نه یک انتخاب. همچنین ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و فاصله زیاد میان مراکز سکونتی و صنعتی، وابستگی مردم به خودروهای شخصی را افزایش داده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص سوخت گفت: سهمیه‌بندی سوخت باید مبتنی بر شاخص‌های اقلیمی، شرایط جغرافیایی و نیازهای واقعی مناطق مختلف کشور باشد و نمی‌توان استان‌های گرمسیری را با استان‌های دارای آب‌وهوای معتدل در یک سطح قرار داد.

جراره همچنین برخی ادعاها درباره نقش گسترده مردم استان در قاچاق سوخت را نادرست دانست و اظهار کرد: براساس گزارش‌های رسمی و ارزیابی‌های دستگاه‌های مسئول، تعمیم موضوع قاچاق به عموم مردم هرمزگان منصفانه نیست و نباید به بهانه مقابله با تخلفات محدود، اکثریت مردم با محدودیت‌های گسترده مواجه شوند.

وی افزود: هرمزگان قطب تولید انرژی کشور است و بخش قابل توجهی از بنزین کشور در پالایشگاه ستاره خلیج فارس تولید می‌شود. مردم استان علاوه بر تحمل پیامدهای زیست‌محیطی صنایع بزرگ، انتظار دارند از خدمات و امکانات متناسب با این جایگاه نیز بهره‌مند شوند.

این نماینده مجلس با انتقاد از کاهش دسترسی مردم به کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای مدیریت شرایط موجود شد و گفت: افزایش تعداد کارت‌های آزاد در جایگاه‌ها، اختصاص سهمیه آزاد به کارت‌های شخصی، توزیع کارت‌های اضطراری و تعریف سهمیه شناور برای مشاغل پرتردد از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مردم را کاهش دهد.

وی همچنین استفاده از ظرفیت جایگاه‌های سیار سوخت را یکی دیگر از راهکارهای مؤثر برای کاهش ازدحام در جایگاه‌ها دانست و تأکید کرد: در کنار اقدامات فوری، ضروری است سیاست‌های تخصیص سوخت در استان‌های گرمسیری با رویکرد «عدالت اقلیمی» مورد بازنگری قرار گیرد.

جراره در پایان با اشاره به همراهی مسئولان استان در پیگیری این مطالبه خاطرنشان کرد: نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان، استاندار و مجمع نمایندگان استان بر ضرورت حل این مسئله اتفاق‌نظر دارند و این مطالبه تا دستیابی به نتیجه مطلوب از طریق مجلس و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با جدیت دنبال خواهد شد.

منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی