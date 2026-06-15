باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - حجت الاسلام عبداللهی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیما استان گفت: از ۲۱ تا ۲۷ خرداد هفنه جهاد کشاورزی است و به همین مناسبت نخستین اجلاسیه ۲۴۸ شهید جامعه جهادگر کشاورزی در دفاع مقدس فردا شب در میدان شهید رئیسی بیرجند از ساعت ۲۱ برگزار می‌شود. ۳۹ شهید از این تعداد، جهادگر در پشت سنگر بوده‌اند.

او افزود: سرکشی از ۲۵ خانواده شهید جهادگر، ۲۱۵ دیدار و تجلیل از خانواده شهدا، جانبازان و بسیجیان، ۱۲ یادواره شهدا، ۲۶ مورد نامگذاری اماکن و طرح‌های عمرانی به نام شهدا، خدمت‌رسانی توسط موکب جهاد کشاورزی در میدان مادر و تدوین دو جلد کتاب از جمله برنامه‌های ما در طول این هفنه بوده است.

حجت الاسلام عبداللهی بیان کرد: از اهداف برپایی اجلاسیه ۲۴۸ شهید می‌توان به تجلیل از مقام والای شهدا و زنده نگهداشتن یاد آن‌ها که جامعه مارا بیمه می‌کند، نشر و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال آن به نسل جوان، تجلیل از خانواده شهدا و حفاظت از خون شهدا و اهداف و آرمان‌های آن‌ها اشاره کرد.

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مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین پارسال نیز بیش از هزار برنامه فرهنگی در جهت اهداف کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید در استان اجرا شده است.

او عنوان کرد: جبهه‌ امروز ما، سنگر تولید، امنیت غذایی و نگاه ویژه به سفره مردم، رفع محرومیت، گسترش عدالت و خودکفایی در حوزه کشاورزی است، زیرا این مورد، اقتدار و امنیت اقتصادی برای جامعه به همراه می‌آورد و اقتصاد پایه‌ی هر کشور است.