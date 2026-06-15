کتاب «دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» در حوزه هنری آذربایجان غربی رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کتاب «دانشنامه موسیقی عاشقی مکتب ارومیه» تالیف «داریوش علیزاده» در مراسمی ویژه برای نخستین بار با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و مردم علاقه‌مند در سالن اجتماعات حوزه هنری آذربایجان غربی رونمایی و معرفی شد. 

«دانشنامه موسیقی عاشیقی مکتب ارومیه» کتابی تحقیقی پژوهشی است که در دو بخش به زندگی‌نامه هنرمندان عاشیق ارومیه از دوران صفویه تا به امروز پرداخته و همچنین نظریات علمی و تحقیقی در خصوص فلسفه پیدایش موسیقی عاشیقی، مقام‌های مکتب عاشیقی ارومیه، داستان‌های موجود در این مکتب، ساز قوپوز، پرده‌بندی و کوک آن، قهوه‌خانه‌های موسیقی عاشیقی، انواع شعر در ادبیات موسیقی عاشیقی از دیگر موضوع‌های مختلف این کتاب است که برای نخستین بار در تاریخ موسیقی ایران و آذربایجان غربی در قالب ۲۷۵ صفحه با بیش از ۱۲۰ عنوان عکس رنگی و جلد گالینگور چاپ و منتشر شده است. 

گفتنی است، حفاظت‌های لازم از آثار میراث ناملموس، فرهنگ و ادبیات شفاهی، عاشیقلار توسط دفتر مطالعات مردم‌شناسی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سال ۱۳۸۸ با شماره ۱۶۵ در فهرست میراث ناملموس با گستره استانی به ثبت رسیده است.  

در این راستا دستگاه های متولی و فرهنگی به‌منظور حفظ و پاسداشت اثر باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند که یکی از اقدامات می‌تواند تولید محتوا به شکل چاپ کتاب یا مقاله، نشست‌های تخصصی که کارگاه‌های آموزش موسیقی عاشیقی، برگزاری جشنواره‌های موسیقی سنتی، حضور عاشیق‌ها در برنامه‌های و مناسبت‌های مختلف و... باشد.  

عاشیق‌ها از جمله افرادی هستند که با قریحه ذاتی خود شعر( بایاتی) می‌سرایند و همراه با ساز مقدس خود راوی باورها، دردها، آرزوها، قهرمانیها و داستان‌های حماسی می‌شوند، این قشر در گذشته و حتی امروزه گاه در نقش ریش‌سفیدان و خردمندان از احترام خاصی برخوردار بوده و اینگونه توانسته‌اند با مهارت‌های ذاتی خود وظیفه استمرار و انتقال دانش و فرهنگ شفاهی مردم را سینه به سینه به نسل بعدی انتقال دهند.

منبع: میراث فرهنگی

برچسب ها: رونمایی از کتاب ، حوزه هنری
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