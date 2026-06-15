باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان صداوسیما با صدور پیامی درگذشت استاد فرزانه و صدای ماندگار ایران بهروز رضوی را به همکاران، جامعه هنری و بازماندگان ایشان تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

باسمه تعالی

درگذشت استاد فرزانه و صدای جاودان ایران، جناب آقای بهروز رضوی را به همکاران ارجمندم در سازمان صداوسیما و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گویم.

آن هنرمند نامی، صداپیشه، بازیگر و گوینده چیره‌دست، راوی باورمند حماسه‌ها، قصه‌ها و آرمان‌های شکوهمند ملتی بزرگ بود، با صدایی که در تاروپودش عشقی زیبا به وطن و تعهدی والا به میراث گران‌بهای ادبیات غنی، تاریخ و تمدن این مرزوبوم بافته شده بود؛ صدایی که خاطره طنین گرم، رسا، موقر و بااحساسش از حافظه ملت قدردان و هنردوست ایران زدوده نخواهد شد.

ضایعه فقدان این همکار پیش‌کسوت و یکی از الگوهای نسل‌های حاضر و آینده رادیو و تلویزیون، برای خانواده محترم آن مرحوم، اهالی رسانه، هنرمندان کشور و همه دوستداران فرهنگ و فضیلت، اندوهی بزرگ است. از خداوند متعال برای آن عزیز فقید، رحمت واسعه الهی، آرامش ابدی و هم‌نشینی با نیکان و صالحان و برای بازماندگان گران‌قدر، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما