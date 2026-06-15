باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دیدار پیشِ‌رو میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بالاترین سطح از دیدار‌های مستقیم میان تهران و واشنگتن در ۴۷ سال گذشته خواهد بود.

این روزنامه به نقل از مقامات ایرانی نوشت: قالیباف و عراقچی به ژنو خواهند رفت تا توافق‌نامه را با معاون رئیس‌جمهور آمریکا امضا کنند.

نیویورک تایمز با اشاره به حساسیت موضوع، نوشت که تهران برای نهایی کردن توافق تا بعد از نیمه شب به وقت محلی صبر کرد، زیرا نمی‌خواست این رویداد تاریخی با تولد ترامپ در روز یکشنبه همزمان شود و ایرانی‌ها از اعطای ژست نمادین تکمیل توافق تاریخی صلح به ترامپ در روز تولدش خودداری کردند.

اختلاف زمانی میان دو کشور این امکان را فراهم کرد که هم واشنگتن و هم تهران مواضع خود را درباره زمان امضای توافق (روز یکشنبه یا عدم آن) حفظ کنند.

منبع: الجزیره