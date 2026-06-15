نیویورک تایمز می‌گوید ایرانی‌ها با استفاده از اختلاف ساعت بین دو کشور اعلام توافق را تا روز بعد از تولد ترامپ به تاخیر انداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دیدار پیشِ‌رو میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، بالاترین سطح از دیدار‌های مستقیم میان تهران و واشنگتن در ۴۷ سال گذشته خواهد بود.

این روزنامه به نقل از مقامات ایرانی نوشت: قالیباف و عراقچی به ژنو خواهند رفت تا توافق‌نامه را با معاون رئیس‌جمهور آمریکا امضا کنند.

نیویورک تایمز با اشاره به حساسیت موضوع، نوشت که تهران برای نهایی کردن توافق تا بعد از نیمه شب به وقت محلی صبر کرد، زیرا نمی‌خواست این رویداد تاریخی با تولد ترامپ در روز یکشنبه همزمان شود و ایرانی‌ها از اعطای ژست نمادین تکمیل توافق تاریخی صلح به ترامپ در روز تولدش خودداری کردند.

اختلاف زمانی میان دو کشور این امکان را فراهم کرد که هم واشنگتن و هم تهران مواضع خود را درباره زمان امضای توافق (روز یکشنبه یا عدم آن) حفظ کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: توافق صلح ، ایران و آمریکا ، تولد ترامپ
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
این آتش بس فرصتی است برای رفع کم و کاستی ها ارتش آمریکا و اسرائیل مطمئن باشید با نقشه حساب شده تر حمله میکنند

انشالله ما هم از این فرصت استفاده کنیم و جنگنده پیشرفته خریداری کنینم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۵ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
آفرین به این همه غیرت ایرانی ها
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یک فرماندشونو نتونستید ترور کنید ، شعام نذاشت ؟
۰
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اسراییل پایگاه تروریستی آمریکا باید با خاک یکسان بشه .
۶
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این چه تولدی هست تو گرفتی جناب ترامپ هزاران نفر رو کشتی از آتش افروزی بست گذاشتی خوشحال شدی این چه عمری هست تو میکنی یه طبقه به کیکت اضافه میکردی آدمکش و فریبکار قرن
۵
۸
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۰:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دوستان اونای که میگن بانک ملی قطع هست خودشون این کارو کردن عمدی هست سود می برن
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یک ایرانی
۲۳:۲۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
احتمالا دروغ میگویند چون بانکها هم دیگه تابع قانون نیستند رباخوری ایحادتورم بیچاره کردن مردم وخراب کردن اقتصاد اقای همتی همت همت بریزید بجیب دوستان همتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بقایی تبریک نگفته به تزامپ؟!
۲
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کیک بخریم بریم تولد ترامپ
توافق شد دیگه هههههههه
مرگ بر ترامپ قمارباز
بزرگ اپستین و اجتماعشون
۱۴
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چون‌زور رالای سر ترامپ و آمریکا بود ، زود توافق نهایی شد
قبلا ما سالها دنبال آمریکا بودیم تا توافق کنیم
از این به بعد با بستن تنگه هرمز آمریکا را خفه میکنیم
۱۵
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
امیدوارم که در خون شهدای تمام دنیا غرق شود. و یک روز هم در دنیا نباشد.لعنت بر ترامپ احمق
۱۰
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پس بگو توافق نامه است .
۳
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یاد برجام بخیر
۴
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
چه خیری؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
منظورش اینه که صد رحمت به برجام به زودی آرزوی برجام میکنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
انشاالله که ترامپ امسال آخرین تولدش را گرفته باشه
۱۵
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ان شاالله به حق حسین ع به سال نرسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
صبر ایران اینقدر زیاده که با همه بلاهایی که سرش آوردن حاضر نشد میز مذاکره را ول کنه
۴
۳۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
واقعا باعث شرمساریست .حالا میفهمیم که چرا امام حسین تنها و مظلوم شهید شد و چگونه مسئولان و خیل عظیمی از مردم برای جنگ با امام زمانشان با یزید بیعت کردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به نظر من قبل از اعلام این خبر، ایران باید در پاسخ اسرائیل به بمباران ضاحیه، سرزمین های اشغالی را با موشک می زد. نباید به این وحشی رحم کرد. حیف خون های پاکی که توسط ترامپ و نتانیاهو بر زمین ریخته شد. این خونها تقاص دارد. آیا تقاص خون این انسان های پاک از ترامپ و نتانیاهو گرفته خواهد شد؟؟؟
۲۱
۲۵
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۱۲۳
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