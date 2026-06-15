باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی در دهمین جشنواره آموزشی تحصیلی «جایزه ملی ایثار» اظهار کرد: شهدا هر کدام با شهادت خود پیامی داشتند و این پیام‌ها را باید دریافت کرد.

وی با بیان اینکه امروز در کشور ما برگی از تاریخ ثبت شد و ورق خورد که نه تنها در تاریخ ایران بلکه در تاریخ جهان ماندگار است، تصریح کرد: افرادی که جنگ هشت‌ساله، ۱۲ روزه و ۴۰ روزه را دیدند، می‌دانند اتفاقی که امروز در ایران و جهان افتاد حمله‌ای بود که آمریکا و اسرائیل در حین مذاکره، ناجوانمردانه انجام دادند و بدون رعایت هیچ اصول جنگی و اخلاقی بود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: دانش آموزان شهید در جنگ تحمیلی سوم، پیام مظلومیت جنگ در کشور ما بودند. در جنگ هشت‌ساله نیز همین بود و پیام ایثار را مکرر می‌دیدیم. شهید طهرانچی پیام دانش و شهادت در راه علم دارد. خیلی‌ها تصور نمی‌کردند آمریکا و اسرائیل با برنامه براندازی تجاوز نظامی رخ دهند، و امروز به اینجا برسند که واقعیت، قابل مقایسه با برنامه آنها نیست. چه کسانی این امر را رقم زدند؟ تعامل علم و ایثار این امر را رقم زد.

ظفرقندی با بیان اینکه موشک‌های ما با جهاد علمی ساخته شده‌اند، توضیح داد: در جنگ ۱۲ روزه پیشرفت‌هایی داشتیم که برای دشمن قابل باور نبود. جبران صنایع بمباران‌شده ما از دانشگاه خارج می‌شود. علم یعنی قدرت و تا آوری ممزوج این دو است. حدود ۴۰ هزار مجروح در جنگ تحمیلی سوم داشتیم که تیم ملی سلامت تمام این مجروحان را بدون کوچک‌ترین کاستی درمان کردند. این یعنی حوزه سلامت تاب‌آوری علمی را تمرین کرده است. مجموعه اینها تاب‌آوری کشور را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: وظیفه امروز ما بسیار سنگین است. شهدا برای خدا، مردم و ایران شهید شدند. این مسیر تاب‌آوری، مسیر ترکیب علم و فناوری با ایثار و فداکاری و روحیه مردمی است که بالاترین درجه یک انسان این است که از سمت خدا به سمت خلق آید.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت