مدیرعامل بورس تهران گفت: در مقطع کنونی، هیئت مدیره بورس تهران تصمیمی برای تغییر در دامنه نوسان اتخاذ نکرده و به تبع آن، پیشنهادی نیز در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - محمود گودرزی، مدیرعامل بورس تهران در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تغییر دامنه نوسان در بازار سرمایه اظهار کرد: طبق دستورالعملهای جاری، هرگونه تغییر در دامنه نوسان، فرآیندی مشخص دارد که مستلزم ارائه پیشنهاد از سوی بورسها و در نهایت تصمیمگیری هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار است.
او در ادامه با اشاره بر عدم تغییر رویه فعلی گفت: در مقطع کنونی، هیئت مدیره بورس تهران تصمیمی برای تغییر در دامنه نوسان اتخاذ نکرده و به تبع آن، پیشنهادی نیز در این خصوص به سازمان بورس ارسال نشده است.