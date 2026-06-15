وزیر کشور با تأکید بر تداوم خدمات‌رسانی دولت در دوران جنگ تحمیلی اخیر، گفت: باوجود شرایط ویژه کشور، تأمین کالا‌های اساسی و نیاز‌های مردم بدون وقفه انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست سراسری استانداران کشور با گرامیداشت یاد فرماندهان، رزمندگان، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و زنان و مردان بی‌گناهی که در این جنگ به شهادت رسیدند، پیروزی ملت ایران را تبریک گفت و اظهار کرد: از این پس علاوه بر برگزاری جلسات ماهانه استانداران، هر فصل یک‌بار نیز چنین نشستی برگزار خواهد شد. برای این منظور دبیرخانه دائمی تشکیل شده است تا مصوبات نشست‌ها را پیگیری و در جلسات بعدی گزارش روند اجرای آن‌ها را ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه استانداران، فرمانداران و مدیران محلی از نزدیک‌ترین مدیران به مردم هستند، گفت: در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده و به‌ویژه جنگ تحمیلی اخیر مواجه بود، این مدیران با تلاش شبانه‌روزی و حضور در میان مردم اجازه ندادند مردم احساس بی‌پناهی کنند و همواره دولت را در کنار خود دیدند.
 
وزیر کشور درباره عوامل پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر افزود: رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضور گسترده مردم در شهرها و روستاهای کشور، ایستادگی رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح و همچنین خدمات‌رسانی شبانه‌روزی دولت از مهم‌ترین مؤلفه‌های این پیروزی بود.
 
مومنی ادامه داد: دولت در این ایام توانست کالاهای اساسی، نیازهای روزانه مردم و انرژی را با همکاری استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران تا حد امکان تأمین کند و در مرکز وزارت کشور نیز به‌صورت 24 ساعته و شبانه‌روزی وضعیت کشور رصد می‌شد تا در صورت بروز کمبود، نیازهای مردم از جمله آرد، بنزین و سایر اقلام ضروری تأمین شود.
 
وی با اشاره به محورهای مورد بررسی در این نشست، گفت: در نشست امروز چند موضوع کلیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ نخست، محله‌محوری است. این موضوع یکی از سیاست‌های راهبردی دولت است که تجلی آن را در تحولات خرد و مشارکت مردمی می‌بینیم. از سال گذشته، «محله‌محوری» به‌عنوان الگوی حل مسائل اجتماعی مطرح شده و اکنون به یکی از اولویت‌های اصلی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شده است.
 
مومنی ادامه داد: توجه به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی و خانواده‌های معظم شهدا، به‌ویژه شهدای جنگ اخیر، از مهم‌ترین اولویت‌هاست و همه مدیران باید نسبت به بازسازی خسارت‌ها و حمایت از این خانواده‌ها اهتمام ویژه داشته باشند.

وزیر کشور نهضت مدرسه‌سازی و تحقق عدالت آموزشی را از دیگر موضوعات مهم دولت عنوان کرد و افزود: این موضوع به‌طور مستمر در نشست‌های استانداران پیگیری شده است.
 
مومنی همچنین مدیریت مصرف انرژی را از ضرورت‌های کشور دانست و تصریح کرد: حتی اگر با مشکل انرژی نیز مواجه نباشیم، حق نداریم این نعمت خدادادی را بدون مدیریت مصرف کنیم. انرژی‌های فسیلی میراث نسل‌های آینده هستند و باید ضمن اصلاح الگوی مصرف، به سمت استفاده از انرژی‌های غیر فسیلی حرکت کنیم.
 
وی حفظ ثبات بازار، صیانت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی را از دیگر محورهای مورد توجه دولت برشمرد و گفت: با وجود شرایط جنگی، کمبودی در کشور وجود نداشت و نیازهای مردم تأمین شد.
 
وزیر کشور با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی در جنگ تحمیلی اخیر، انسجام و همبستگی مردم بود. مردم در سخت‌ترین شرایط و در میان بمباران‌ها صحنه را خالی نکردند و این همبستگی ملی باید حفظ و تقویت شود.
 
وی افزود: دشمن برآورد نادرستی از انسجام ملی مردم ایران داشت و تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را شکست دهد، اما ایران امروز مقاوم‌تر، منسجم‌تر و استوارتر از گذشته است.
 
وزیر کشور در پایان تاکید کرد که همه مسئولان با تمام توان برای خدمت به مردم و حل مشکلات کشور تلاش کردند و این تلاش‌ها در پیروزی ملت ایران نقش مؤثری داشت.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: تامین کالای اساسی ، وزارت کشور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به قیمت های نجومی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آنقدر گران که امثال منه کارگر نتونستم بخرم
۰
۰
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United States of America
ناشناس
۲۰:۱۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اون همکارتون که صبحی دل ❤️ مردم بدبخت ریخت تو دهنشون که کالابرگ همه مردم قط میشه
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دولتی که از زمان شروع بکار چند صد درصد کالاها و خدمات را با گرانی مواجه نمود.جالب اینکه از سوی مجلس بعنوان جایگاه موکل ملت هم هیچ تذکر و برخوردی شاهد نبودیم..
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کدام مجلس؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بلا کالاها قبل از جنگ انبار شده بود به نرخ خون به ملت فروختن الان محاصره امریکا تمام شد محاصره ملت توسط دولت کی تمام میشه
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
مشت آهنین
۱۶:۰۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خدایی جای تشکر داره از نظامیان و شیران و مسئولین و مهمتر از همه ملت شریف ایران در ایام جنگ،با این همه هجوم از هر طرف به میهن عزیزمون ولی چهارچوب‌ها حفظ شد هر چند برای همه سخت گذشت ،خیلیها جانفدا شدند،خیلیها بی سرپناه شدند،ضربه خوردیم،ضربه زدیم،اما مقاومت کردیم و مقاوم‌تر شدیم،کار بزرگی کردیم ،امیدوارم همینطور که با قدرت ماندیم،با قدرت جلوی این گرانی‌ها و تورم گرفته بشه،که مطمئن باشید این کار شدنی است.
۴
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
اما با قیمت های سر به فلک کشیده که مردم توان خرید اکثر کالا ها را ندارند خرید برنج از پاکستان به یک دولار و فروش در کشور به ده دلار
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
کالا هست ولی مردم توان خرید ندارند حتی توان تعمیر لوازم ندارند .
ازدواج و خانه و ماشین و........تبدیل به رویا شده است
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۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
تشکر تشکر از همه هیت دولت
۶
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
بله همه چیز بود اما اینقدر گرون بود نمیشد طرفش رفت لحظه قیمت می انداخت
۰
۹
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