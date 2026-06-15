باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مومنی، وزیر کشور، در نشست سراسری استانداران کشور با گرامیداشت یاد فرماندهان، رزمندگان، شهدای جنگ تحمیلی اخیر و زنان و مردان بیگناهی که در این جنگ به شهادت رسیدند، پیروزی ملت ایران را تبریک گفت و اظهار کرد: از این پس علاوه بر برگزاری جلسات ماهانه استانداران، هر فصل یکبار نیز چنین نشستی برگزار خواهد شد. برای این منظور دبیرخانه دائمی تشکیل شده است تا مصوبات نشستها را پیگیری و در جلسات بعدی گزارش روند اجرای آنها را ارائه کند.
وی با بیان اینکه استانداران، فرمانداران و مدیران محلی از نزدیکترین مدیران به مردم هستند، گفت: در شرایطی که کشور با مسائل پیچیده و بهویژه جنگ تحمیلی اخیر مواجه بود، این مدیران با تلاش شبانهروزی و حضور در میان مردم اجازه ندادند مردم احساس بیپناهی کنند و همواره دولت را در کنار خود دیدند.
وزیر کشور درباره عوامل پیروزی ملت ایران در جنگ تحمیلی اخیر افزود: رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب، حضور گسترده مردم در شهرها و روستاهای کشور، ایستادگی رزمندگان اسلام و نیروهای مسلح و همچنین خدماترسانی شبانهروزی دولت از مهمترین مؤلفههای این پیروزی بود.
مومنی ادامه داد: دولت در این ایام توانست کالاهای اساسی، نیازهای روزانه مردم و انرژی را با همکاری استانداران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران تا حد امکان تأمین کند و در مرکز وزارت کشور نیز بهصورت 24 ساعته و شبانهروزی وضعیت کشور رصد میشد تا در صورت بروز کمبود، نیازهای مردم از جمله آرد، بنزین و سایر اقلام ضروری تأمین شود.
وی با اشاره به محورهای مورد بررسی در این نشست، گفت: در نشست امروز چند موضوع کلیدی مورد بررسی قرار میگیرد؛ نخست، محلهمحوری است. این موضوع یکی از سیاستهای راهبردی دولت است که تجلی آن را در تحولات خرد و مشارکت مردمی میبینیم. از سال گذشته، «محلهمحوری» بهعنوان الگوی حل مسائل اجتماعی مطرح شده و اکنون به یکی از اولویتهای اصلی و شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شده است.
مومنی ادامه داد: توجه به آسیبدیدگان جنگ تحمیلی و خانوادههای معظم شهدا، بهویژه شهدای جنگ اخیر، از مهمترین اولویتهاست و همه مدیران باید نسبت به بازسازی خسارتها و حمایت از این خانوادهها اهتمام ویژه داشته باشند.
وزیر کشور نهضت مدرسهسازی و تحقق عدالت آموزشی را از دیگر موضوعات مهم دولت عنوان کرد و افزود: این موضوع بهطور مستمر در نشستهای استانداران پیگیری شده است.
مومنی همچنین مدیریت مصرف انرژی را از ضرورتهای کشور دانست و تصریح کرد: حتی اگر با مشکل انرژی نیز مواجه نباشیم، حق نداریم این نعمت خدادادی را بدون مدیریت مصرف کنیم. انرژیهای فسیلی میراث نسلهای آینده هستند و باید ضمن اصلاح الگوی مصرف، به سمت استفاده از انرژیهای غیر فسیلی حرکت کنیم.
وی حفظ ثبات بازار، صیانت از معیشت مردم و تأمین کالاهای اساسی را از دیگر محورهای مورد توجه دولت برشمرد و گفت: با وجود شرایط جنگی، کمبودی در کشور وجود نداشت و نیازهای مردم تأمین شد.
وزیر کشور با تأکید بر اهمیت همبستگی ملی اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل پیروزی در جنگ تحمیلی اخیر، انسجام و همبستگی مردم بود. مردم در سختترین شرایط و در میان بمبارانها صحنه را خالی نکردند و این همبستگی ملی باید حفظ و تقویت شود.
وی افزود: دشمن برآورد نادرستی از انسجام ملی مردم ایران داشت و تصور میکرد میتواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را شکست دهد، اما ایران امروز مقاومتر، منسجمتر و استوارتر از گذشته است.
وزیر کشور در پایان تاکید کرد که همه مسئولان با تمام توان برای خدمت به مردم و حل مشکلات کشور تلاش کردند و این تلاشها در پیروزی ملت ایران نقش مؤثری داشت.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت