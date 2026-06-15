باشگاه خبرنگاران جوان - امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴ با اشاره به پیش‌بینی حضور نزدیک به ۱۵ میلیون نفر در مراسم تشییع و میزبانی تهران از زائران سراسر کشور و کشور‌های همسایه، گفت: هدف از برگزاری این جلسات، شناسایی ظرفیت‌های مساجد، مدارس و حسینیه‌ها و ایجاد هماهنگی لازم برای استقبال، اسکان و خدمت‌رسانی شایسته به زائران در روز‌های منتهی به مراسم است.

وی از شناسایی ظرفیت‌های اسکان و پذیرایی در مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس و تکایا خبر داد و گفت: ۵۶ مسجد و چهار حوزه علمیه منطقه برای خدمت‌رسانی به زائران آمادگی دارند.

شهرابی افزود: همچنین مدارس و تکایایی که امکان پذیرایی از بیش از ۱۰۰ نفر یا تهیه غذای گرم در حجم بالا را دارند نیز شناسایی شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این آیین باشکوه، جلوه‌ای از وفاق، همدلی و انسجام مردم با نظام، مسئولان و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود، افزود: مردم قدرشناس ایران و البته اهالی دارالمومنینتهران با حضور گسترده خود، بار دیگر وفاداری و بیعت خویش را با ولایت، ارزش‌های انقلاب و راه رهبر شهید به نمایش خواهند گذاشت و حماسه‌ای ماندگار در تاریخ کشور رقم خواهند زد.

شهردار منطقه ۱۴ همچنین ضمن اشاره به اتخاذ تدابیر خدماتی و رفاهی خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، تمام ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار می‌گیرد و هیچ تلاشی را در مسیر تأمین رفاه، اسکان و پذیرایی از مردم فروگذار نخواهد کرد.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی‌مجد مدیر نظارت و ارزیابی مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز با اشاره به اهمیت این میزبانی تاریخی، گفت: حفظ ظرفیت معنوی دهه اول محرم تا زمان تشییع ضروری است و باید با مشارکت گسترده مردم، به‌ویژه بانوان مؤمنه، برای تهیه نذورات و ملزومات پذیرایی، زمینه میزبانی شایسته از عزاداران فراهم شود.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان نهاد‌های مختلف، این میزبانی را نیازمند مشارکت گسترده مردمی و یک حرکت جهادی دانست.

اجرای پروژه‌های شاخص و تجمیعی برای نوسازی بافت‌های فرسوده منطقه۸

جلسه ستاد بازآفرینی پایدار منطقه ۸ با هدف بررسی روند پیشبرد پروژه‌های نوسازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، با حضور فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، معاونان، شهرداران نواحی و جمعی از مدیران و مسئولان شهری برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، روند اجرای پروژه‌های نوسازی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌های توسعه شهری در محلات هدف مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای ارتقای مشارکت شهروندان و سرمایه‌گذاران در طرح‌های بازآفرینی شهری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸ در این جلسه با تأکید بر اهمیت بازآفرینی شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اظهار داشت: نوسازی بافت‌های فرسوده علاوه بر افزایش ایمنی و تاب‌آوری شهری، زمینه توسعه خدمات عمومی، بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای سرزندگی اجتماعی محلات را فراهم می‌کند.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در کنار حمایت‌های مدیریت شهری می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند نوسازی و توسعه متوازن محلات منطقه ایفا کند.

در ادامه، علی‌اصغر کمالی‌زاده مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، بر استفاده از مشوق‌های قانونی، تسهیل فرآیندهای اجرایی، جذب سرمایه‌گذاران و افزایش مشارکت ساکنان در پروژه‌های نوسازی تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، فرصت‌های موجود برای تجمیع پلاک‌ها، توسعه پروژه‌های محرک توسعه، تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و همچنین راهکارهای تسهیل صدور مجوزها و رفع موانع اجرایی بررسی شد.

حاضران در این جلسه بر ضرورت هم‌افزایی میان سازمان نوسازی، مدیریت شهری منطقه، دستگاه‌های خدمات‌رسان و سایر نهادهای مرتبط برای تحقق اهداف بازآفرینی شهری و تسریع روند نوسازی محلات هدف تأکید کردند.

در پایان این جلسه، مقرر شد با تدوین برنامه‌های عملیاتی مشترک و تمرکز بر اجرای پروژه‌های شاخص، تجمیعی و محرک توسعه، روند نوسازی در محلات هدف منطقه ۸ با سرعت بیشتری دنبال شود.

تأکید بر بازنگری در بند‌های «فورس‌ماژور» قرارداد‌ها برای محافظت از حقوق شهرداری

شهردار منطقه یک، در نشست فصلی مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه بر اهمیت ویژه بند‌های «فورس‌ماژور» (حوادث غیرمترقبه) در یکسال اخیر و با وقوع جنگ، در قرارداد‌های پیمانکاری تأکید کرد.

هادی حق‌بین شهردار منطقه یک در نشست فصلی حقوقی که با حضور مقداد محتشم‌آرا رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، مدیران حقوقی مناطق ۲۲گانه و ... برگزار شد گفت: بند فورس‌ماژور در یک سال اخیر با وقوع جنگ ابعاد جدیدی یافته و ضروری است با دقت‌نظر بیشتری تنظیم شود تا از تضییع حقوق شهرداری و پیمانکاران در شرایط بحرانی جلوگیری به عمل آید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سواد حقوقی را ابزار جسارت و تصمیم‌گیری صحیح مدیران شهری دانست و افزود: آگاهی از مبانی حقوقی به مدیران اجازه می‌دهد تا با جسارت بیشتری در مواجهه با چالش‌ها گام برداشته و با دقت از حقوق شهرداری و شهروندان صیانت کنند.

شهردار منطقه یک در ادامه با اشاره به چالش‌های جدی این منطقه، از پرونده‌سازی‌های غیرقانونی به‌ویژه در حوزه زمین‌خواری به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی یاد کرد و گفت: ماهیت مأموریت‌های شهرداری، درگیری مداوم با مسائل حقوقی است؛ لذا نیازمند تعامل و حمایت بیش از پیش دستگاه‌های قضایی هستیم. همچنین باید توجه داشت که ناآگاهی مدیران ارشد از مسائل حقوقی می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بدنه سازمان وارد کند.

حق‌بین در پایان، کمبود نیروی تخصصی حقوقی در سطح نواحی منطقه یک را با توجه به حجم بالای پرونده‌ها، چالشی اساسی دانست و بر لزوم تقویت تیم‌های حقوقی در نواحی تأکید کرد.