باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- با وجود تحولات و تنش‌های اخیر در منطقه که بسیاری از صنایع را با چالش‌های تأمین، لجستیک و تولید مواجه کرده است، شرکت‌های خودروسازی از جمله پارس خودرو توانسته با حفظ پایداری خطوط تولید و اجرای برنامه‌های عملیاتی، روند تولید و ایفای تعهدات خود را بدون وقفه ادامه دهد.

بررسی عملکرد سه‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد شرکت های خودرو سازی از جمله پارس خودرو در تحقق برنامه‌های تولیدی خود عملکرد قابل قبولی داشته است. این شرکت در فروردین موفق به تحقق ۹۶ درصدی برنامه تولید شد و در اردیبهشت‌ نیز ۸۶ درصد از برنامه مصوب را محقق کرد. همچنین تا بیست‌وسوم خرداد ۶۴ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده این ماه به اجرا درآمده که بیانگر استمرار فعالیت خطوط تولید در شرایط خاص کنونی است.

در همین راستا، اجرای نهضت تکمیل‌کاری در خودروسازی به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت تبدیل شده است. با همکاری و حضور مستمر تیم‌های برنامه‌ریزی، تأمین، لجستیک، تولید، کیفیت و سایر واحدهای پشتیبانی، از ابتدای شرایط اخیر تاکنون ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تکمیل شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ایفای تعهدات شرکت به مشتریان ایفا کرده است.

همچنین در حوزه فروش و تحویل محصولات، موفق شده است حدود ۷ هزار دستگاه خودرو را در این بازه زمانی به مشتریان تحویل دهد؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم فرآیند عرضه و خدمات‌رسانی به بازار است.

این شرکت در بخش تولید خودروهای مونتاژی (CKD) نیز عملکرد موفقی را به ثبت رسانده است. بر اساس گزارش‌های موجود پارس خودرو، فرآیند تأمین قطعات، دریافت محموله‌ها و تولید محصولات مونتاژی بدون توقف ادامه داشته و تدابیر مدیریتی اتخاذشده مانع از بروز اختلال در روند تولید شده است.

از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های بهره‌وری و مدیریت هزینه نیز در دستور کار قرار داشته است. تجمیع تولید در یک شیفت کاری، کاهش هزینه‌های انرژی و نگهداری تجهیزات و همچنین کاهش وابستگی به پارکینگ‌های استیجاری از طریق انتقال فرآیندها به داخل مجموعه، از جمله اقداماتی است که به افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع در این شرکت منجر شده است.

عملکرد سه‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد این شرکت با تکیه بر برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت بحران و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، توانسته ضمن حفظ روند تولید، مسیر تحقق اهداف سالانه خود را نیز با قدرت ادامه دهد.