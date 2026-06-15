طبق آخرین آمار‌های اعلام شده شرکت‌های خودروسازی ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تکمیل و ۷ هزار دستگاه به متقاضیان تحویل داده شده است.

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛  محبوبه‌کباری- با وجود تحولات و تنش‌های اخیر در منطقه که بسیاری از صنایع را با چالش‌های تأمین، لجستیک و تولید مواجه کرده است، شرکت‌های خودروسازی از جمله پارس خودرو توانسته با حفظ پایداری خطوط تولید و اجرای برنامه‌های عملیاتی، روند تولید و ایفای تعهدات خود را بدون وقفه ادامه دهد.

بررسی عملکرد سه‌ماهه نخست  امسال نشان می‌دهد شرکت های خودرو سازی از جمله پارس خودرو در تحقق برنامه‌های تولیدی خود عملکرد قابل قبولی داشته است. این شرکت در فروردین موفق به تحقق ۹۶ درصدی برنامه تولید شد و در اردیبهشت‌ نیز ۸۶ درصد از برنامه مصوب را محقق کرد. همچنین تا بیست‌وسوم خرداد ۶۴ درصد از برنامه پیش‌بینی‌شده این ماه به اجرا درآمده که بیانگر استمرار فعالیت خطوط تولید در شرایط خاص کنونی است.

در همین راستا، اجرای نهضت تکمیل‌کاری در خودروسازی به یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت تبدیل شده است. با همکاری و حضور مستمر تیم‌های برنامه‌ریزی، تأمین، لجستیک، تولید، کیفیت و سایر واحدهای پشتیبانی، از ابتدای شرایط اخیر تاکنون ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو تکمیل شده است؛ اقدامی که نقش مهمی در ایفای تعهدات شرکت به مشتریان ایفا کرده است.

همچنین در حوزه فروش و تحویل محصولات، موفق شده است حدود ۷ هزار دستگاه خودرو را در این بازه زمانی به مشتریان تحویل دهد؛ آماری که نشان‌دهنده تداوم فرآیند عرضه و خدمات‌رسانی به بازار است.

این شرکت در بخش تولید خودروهای مونتاژی (CKD) نیز عملکرد موفقی را به ثبت رسانده است. بر اساس گزارش‌های موجود پارس خودرو، فرآیند تأمین قطعات، دریافت محموله‌ها و تولید محصولات مونتاژی بدون توقف ادامه داشته و تدابیر مدیریتی اتخاذشده مانع از بروز اختلال در روند تولید شده است.

از سوی دیگر، اجرای سیاست‌های بهره‌وری و مدیریت هزینه نیز در دستور کار قرار داشته است. تجمیع تولید در یک شیفت کاری، کاهش هزینه‌های انرژی و نگهداری تجهیزات و همچنین کاهش وابستگی به پارکینگ‌های استیجاری از طریق انتقال فرآیندها به داخل مجموعه، از جمله اقداماتی است که به افزایش بهره‌وری و مدیریت بهینه منابع در این شرکت  منجر شده است.

عملکرد سه‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد این شرکت با تکیه بر برنامه‌ریزی منسجم، مدیریت بحران و هماهنگی میان بخش‌های مختلف، توانسته ضمن حفظ روند تولید، مسیر تحقق اهداف سالانه خود را نیز با قدرت ادامه دهد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، خودرو
خبرهای مرتبط
آغاز طرح فروش مشارکت در تولید سایپا ویژه خرداد ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۳ خرداد
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲۲ خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
فرغون سازی هایی که یکی از علل اصلی ایجاد نارضایتی در ایران هستند
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آقا این بدنه ماشینا خیلی ضعیفه با یه باد همه چیز ماشین بهم میخوره
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
دارید دروغ میگید .برا چی خودرو بیشتر از ظرفیت تولید فروختید حالا نمی‌تونید تحویل بدید .مملکت رو خودروساز به هم ریخته .اول تبدیل کردند خودرو به یک کالای سرمایه ای بعد مردم قیمت خودرو رو شروع کردند مقایسه با کالاهای سرمایه ای واقعی .حالا خودرو گرون میشه خونه هم گرون میشه .گوجه و پیازم گرون میشه . واقعا مسخرست.
۰
۵
پاسخ دادن
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
آخرین اخبار
کاهش زمان فرآیندهای استاندارد در گمرک به ۳.۵ روز
شاخص‌کل بورس بر بام پنج‌میلیونی ایستاد
بازگشت هواپیمای MD به چرخه پروازی کشور / افزایش هزار صندلی روزانه به صنعت هوایی کشور
بیش از ۸۵ درصد جابه‌جایی بار کشور از طریق دریا انجام می‌شود
مهاجرانی: دولت به دنبال کاهش فشار ناترازی انرژی بر واحد‌های تولیدی است
مقابله با بیابان زایی از مسیر حفظ و احیای مراتع می گذرد
۸۰ درصد مشترکان استان تهران الگوی مصرف برق را رعایت می‌کنند
۱۰ اشتباه رایج افرادی که زیاد از لنزهای طبی و رنگی استفاده می‌کنند
ترس از تورم چگونه رفتار سرمایه‌گذاران طلا را تغییر می‌دهد؟
مرجع معتبر و قانونی خرید جم موبایل لجند ارزان
وزارت نیرو و نفت هیچ تمایلی به مصرف مازوت ندارند 
میانگین قیمت ساخت روز پروژه‌های نهضت ملی مسکن به ۱۴ میلیون تومان رسید
بزودی اتصال الکتریکی ایران با قطر اجرایی خواهد شد/ عبور ظرفیت اسمی تولید در کشور از ۱۰۰ هزار و ۳۱۵ مگاوات
آغاز بهره‌برداری از بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی رودشور/ بزودی عملیات احداث نخستین توربین ملی کلاس F کشور آغاز خواهد شد
حداکثر ۲ هفته آینده تعمیرات نیروگاهی به میزان ۱۰۰ درصد می‌رسد 
تعیین تکلیف بدهی دولت به واردکنندگان کالا‌های اساسی
رئیس‌کل بانک مرکزی عازم مسکو شد
سرمایه‌گذاری هزار میلیارد ریالی برای ارتقای زیرساخت‌ها در حاشیه شهرها
امکان پلاک‌گذاری خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد فراهم شد
اثر کاهش ۱۰ درصدی تخفیف محصولات لبنی بر بازار چیست؟
ورود مناطق آزاد به نوسازی ناوگان عمومی/ نخستین گام از فرودگاه امام خمینی برداشته شد
ناترازی بانک‌ها؛ موتور پنهان تورم و مانع تأمین مالی تولید
احیای پالایشگاه سوم پارس جنوبی به پیشرفت ۹۰ درصدی رسید
قیمت هر کیلو قزل آلا در عمده فروشی ۳۸۰ هزار تومان
جوجه ریزی خرداد به ۱۲۵ میلیون قطعه می‌رسد/مشکلی در تامین نهاده دامی نداریم/
حمایت از کسب‌وکار‌ها تا انتهای شرایط اضطرار ادامه یابد
از خرید میوه تا بنزین؛ دیجی‌کارت کجا به درد می‌خورد؟
نشست دائمی کمیته فنی اتحادیه پایاپای آسیا به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور تا ۵ روز آینده
وضعیت ترافیکی محورهای کشور اعلام شد/ تردد روان در بیشتر جاده‌ها