مراسم گرامیداشت روز جهانی المپیک که هر ساله در سراسر جهان در تاریخ ۲۳ ژوئن (۲ تیرماه) برگزار می‌شود، امسال به دلیل تقارن با ایام محرم، روز ۲۵ خردادماه با یاد و خاطره شهدای مدرسه میناب در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مراسم در محوطه مقابل تالار ۱۲ هزار نفری آزادی، بزرگ‌ترین سالن رویداد‌های فرهنگی و ورزشی کشور که در جریان جنگ ۴۰ روزه و حملات رژیم صهیونیستی آسیب دید، برگزار شد.

در این مراسم دکتر مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، مهین فرهادی‌زاد نایب‌رئیس کمیته، ثریا آقایی عضو کمیسیون بین‌المللی المپیک، دکتر رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری، دکتر مهدی گودرزی، دکتر علیرضا سهرابیان رئئیس فدراسیون قایقرانی، میلاد وزیری و نگین آلتونی از اعضای کمیسیون ورزشکاران، مسئولین فدراسیون‌های کاراته، تکواندو و ووشو اعضای کمیسیون‌های مختلف و همچنین ۷۰۰ دانش‌آموز ورزشکار مقطع ابتدایی در رشته‌های کاراته، تکواندو و ووشو حضور داشتند.

مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد که در ابتدا دکتر مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک با اشاره به محل برگزاری این مراسم اظهار داشت: «امروز در مقابل تالار ۱۲ هزار نفری آزادی، به عنوان بزرگ‌ترین سالن ورزشی کشور گرد هم آمده‌ایم. این سالن با بیش از ۵۴ سال قدمت، متأسفانه مورد حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. حضور ما در این مکان اگر چه یادآور اتفاقات تلخ است، اما در عین حال نشان می‌دهد که همچنان ایستاده‌ایم و به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

وی سپس پیام کریستی کاونتری، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک، به مناسبت روز جهانی المپیک را قرائت کرد. در بخشی از این پیام آمده است: «روز المپیک فرصتی برای گرامیداشت قدرت حرکت، سلامت، همبستگی و اعتماد به نفس است. ورزش نه تنها جسم انسان را به حرکت درمی‌آورد، بلکه ذهن، نگرش و ارتباطات اجتماعی را نیز تقویت می‌کند. مهم نیست چه کسی هستید یا از کجا آمده‌اید؛ ورزش برای همه است و نخستین گام، مهم‌ترین گام در این مسیر به شمار می‌رود.»

در ادامه این مراسم، ۷۰۰ ورزشکار دانش‌آموز با لباس‌های متحدالشکل مزین به شعار روز جهانی المپیک ۲۰۲۶ با عنوان «YOU CAN DO THIS, LET’S MOVE» و حلقه‌های المپیک، از میان ۱۲۰ نیمکت نمادین مدرسه عبور کردند؛ نیمکت‌هایی که بر روی آنها تصاویر شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب قرار داشت. همچنین با همکاری فدراسیون ورزش‌های همگانی و فدراسیون ورزش‌های زمستانی، برنامه‌های متنوع فرهنگی، ورزشی و سرگرمی از جمله معرفی رشته فلورکرلینگ برای دانش‌آموزان اجرا شد.

مراسم گرامیداشت روز جهانی المپیک ۲۰۲۶ با همکاری واحد‌های روابط عمومی، همبستگی المپیک، پشتیبانی، موزه و حراست کمیته ملی المپیک برگزار شد.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، وزارت ورزش و جوانان
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