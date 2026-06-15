دومین همایش مجریان تراز زبان فارسی ۳۱ خرداد امسال برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امید جلوداریان دبیر همایش مجریان تراز رسانه ملی گفت: این همایش به همت مرکز پاسداشت زبان و ادبیات فارسی صداوسیما به صورت فصلی برگزار و از مجریانی که در اجراهاشان به  زبان و ادب فارسی توجه می کنند، تجلیل می شود.

جلوداریان گفت: دومین همایش مجریان تراز زبان فارسی در رسانه ملی، با محور تبیین پیام رهبر معظم انقلاب در روز پاسداشت زبان فارسی، برگزار می شود.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب و نکته هایی نظیر پدافند زبانی، هویت ملی و اقتدار ایرانی گفت: محورهای این پیام باید مورد نظر مجریان در اجراهاشان باشد.

او تاکید کرد: این همایش که با شرکت استادان زبان فارسی، مدیران و مسئولان فرهنگی و رسانه ای کشور برگزار می‌شود مزین به حضور گویندگان و مجریانی است که گام در راه تعالی داشته و اهتمام ویژه ای در این راستا دارند.

دبیر همایش مجریان تراز زبان فارسی گفت: مجریان سرشناس رسانه ملی به این همایش دعوت شده‌اند و از میان آنها چهار نفر تجلیل می شود. در این مراسم از جایگاه و تلاش های فرهنگی استاد بهروز رضوی گوينده برتر زبان فارسی تجلیل خواهد شد.

این همایش ۳۱ خرداد ساعت ۹ در هتل انقلاب تهران برگزار می‌شود.

نخستین همایش مجریان تراز زبان فارسی، سال گذشته در مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.

برچسب ها: زبان فارسی ، مجریان تلویزیون
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