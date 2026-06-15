شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اجرای طرح یسنا ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظورحمایت از خانواده‌های کم درآمد و دارای فرزند خردسال طرخی را با نام یسنا برای آنها در نظر گرفت تا با مشکلات و چاش‌های کمتری مواجه شوند. این طرح شامل یارانه‌های جدید برای مادران باردار و همچنین کالابرگ الکترونیکی ویژه برای حمایت از کودکان زیر دو سال و مادران شیرده است.
 اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است اجرای این طرح به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام فرزند من الان یکساله شده، چند مرحله واریزی طرح یسنا ۶۵۰ هزار واریز شد، اما ولی الان ۴ الی ۵ ماه است که خبری از واریزی طرح یسنا نیست، باید چکار کنیم و ازکجا پیگیری کنیم؟

برچسب ها: کودکان ، یسنا ، تاخیر در واریز
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