بر اساس این دستورالعمل، موسسه اعتباری دارای تاییدیه نهایی صلاحیت امنیتی - انتظامی از پلیس فراجا در چارچوب مصوبات مربوطه از جمله دستورالعمل الزامات حفاظت و حراست از صندوق‌های امانات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری (مصوب شورای امنیت کشور مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۱)، مجاز است پس از تایید بانک مرکزی به عنوان خزانه فعالیت کند. فهرست خزانه‌های مورد تایید بانک مرکزی اطلاع رسانی عمومی می‌شود.



بر اساس این ضوابط سکوها جهت تحویل شمش طلا و نقره استاندارد می‌توانند با خزانه های مورد تایید بانک مرکزی همکاری کنند.



تحویل و دریافت شمش طلا، فرایندهای اصالت سنجی و بیمه، تحویل طلا به مشتریان سکوها توسط خزانه و همچنین ایجاد و تغییر ظرفیت فروش سکوها در سامانه های فروش در این ضوابط پیش بینی شده است.