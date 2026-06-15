باشگاه خبرنگاران جوان - محمد عبیری، مستشار سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای استقبال از زائران عراقی جهت شرکت در مراسم تشییع پیکر «قائد امت»، اظهار داشت: گزارش‌های واصله از شهر‌های مختلف عراق حاکی از تقاضای گسترده اقشار گوناگون شامل نخبگان، شیوخ عشایر، نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی و عموم مردم برای حضور در این مراسم باشکوه است.

وی با بیان اینکه طبق برآورد‌های اولیه، جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر از کشور عراق خواستار شرکت در مراسم تشییع هستند، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، انتظار می‌رود حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت از طریق پایانه مرزی بین‌المللی مهران وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شوند که مقصد نهایی آنها شهر‌های تهران، قم و مشهد مقدس خواهد بود.

مستشار سفیر ایران در عراق با اشاره به چالش‌های لجستیکی تردد این حجم از جمعیت، خاطرنشان کرد: با توجه به تمایل بخش بزرگی از متقاضیان برای استفاده از خودرو‌های شخصی، سفارت ایران در حال انجام رایزنی‌های فشرده با دولت عراق است تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی دو کشور، از ورود حجم انبوه خودرو‌های شخصی به داخل مرز‌های ایران کاسته و از بروز گره‌های ترافیکی جلوگیری شود.

عبیری در ادامه تصریح کرد: موضوع تأمین سوخت مورد نیاز خودرو‌های زائران نیز در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم با دفتر ریاست‌جمهوری و نهاد‌های ذی‌ربط برای پیش‌بینی و تأمین سهمیه بنزین و گازوئیل در طول مسیر‌های مواصلاتی در دست اجراست.

وی با ابراز امیدواری نسبت به تعامل سازنده میان مسئولان مرزی دو کشور، تأکید کرد: تمام تلاش مجموعه دیپلماتیک و اجرایی کشور بر این است تا با ایجاد بستری ایمن، منظم و روان، خدمات‌رسانی شایسته‌ای به زائران عراقی که برای ادای احترام به «قائد امت» به ایران سفر می‌کنند، ارائه شود.