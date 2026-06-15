مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد از اجرای پویش نذر حسینی با شعار هر هیئت آزادی یک زندانی برای هفتمین سال متوالی در استان یزد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدعلی شاهحسینی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم از آغاز پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت آزادی یک زندانی» برای هفتمین سال متوالی در استان خبر داد و گفت: این پویش با مشارکت هیئات مذهبی و خیرین با هدف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اجرا میشود.
وی با بیان اینکه این پویش با رویکرد ترویج فرهنگ عفو، گذشت و تقویت روحیه صلح و سازش و فراهمسازی زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در جامعه برگزار میشود، تصریح کرد: این حرکت مردمی از ابتدای ماه محرم آغاز شده و تا پایان این ماه در سراسر استان یزد ادامه خواهد داشت.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با اشاره به نقش اثرگذار همراهی نهادهای فرهنگی و رسانهای تصریح کرد: پویش «نذر حسینی» با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد و با حمایت ویژه صدا و سیمای مرکز استان در حال اجراست که این همافزایی، پشتوانهای محکم برای گسترش فرهنگ ایثار و آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در استان به شمار میرود.
شاهحسینی با تأکید بر جایگاه اثرگذار هیئتهای مذهبی و خیرین یزدی در این پویش گفت: انتظار میرود امسال نیز با همراهی هیئتهای حسینی و مشارکت مردم نیکاندیش استان، زمینه آزادی زندانیان جرایم غیرعمدی که به دلیل مشکلات مالی در زندان به سر میبرند، فراهم شود.
وی همچنین از آغاز فضاسازی شهری و تبلیغات محیطی این پویش با همکاری شهرداری و سازمان فرهنگی خبر داد و افزود: تیزرها و کلیپهای این پویش از ابتدای ماه محرم به صورت مستمر از صدا و سیمای مرکز یزد پخش میشود و اطلاعرسانیهای مرتبط نیز از طریق زیرنویسهای رسانهای دنبال خواهد شد.
مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد با اشاره به ثمرات اجرای این پویش در سال گذشته اظهار کرد: در نتیجه مشارکت خیرین و هیئتهای مذهبی در ماه محرم سال گذشته، ۱۵ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد از زندان آزاد شدند.
وی با اشاره به اینکه تنها مرجع رسمی آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ستاد مردمی دیه است گفت: این ستاد مردمی آماده دریافت کمکهای خیرین و نیکاندیشانی است که تمایل دارند در این اقدام خیرخواهانه و معنوی مشارکت کنند.
منبع؛ روابط عمومی ستاد دیه استان یزد