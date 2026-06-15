یک هسته تروریستی در جنوب شرق توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در این اداره‌کل متلاشی و چهار نفر از اعضای این گروهک بازداشت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:  به دنبال سلسله عملیات‌های پیش‌دستانه سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در این اداره‌کل، با عنایت حق‌تعالی در کمتر از ۱۰ روز، بعد از انهدام موفقیت‌آمیز چهار هسته عملیاتی مزدور وابسته به دشمنان ملت، بار دیگر یک هستهٔ سازمان‌یافته و مترصد گروهک‌های تروریستی - تکفیری وابسته به سرویس‌های جاسوسی دشمن آمریکایی - صهیونی شناسایی و پیش از هرگونه اقدام ایذایی، چهار نفر از عناصر عملیاتی و جاسوسی این هسته با مشارکت عملیاتی قرارگاه شهید سجاد سپاه پاسداران بازداشت شدند.

این اطلاعیه می‌افزاید: این مزدوران که زیر پوشش گروهک‌های تروریستی تکفیری مستقر در منطقه فعالیت می‌کردند، مأموریت شناسایی فرماندهان ارشد نظامی و مقر‌های ستاد فرماندهی انتظامی و سپاه در مناطق جنوب استان برای اقدام تروریستی، طراحی عملیات خرابکارانه و تروریستی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی و خدمات‌رسان به مردم در راسک، کنارک و چابهار، قاچاق سلاح و مهمات برای سایر تیم‌های گروهک‌ها در شهرستان‌های حوزه جنوب و آموزش نظامی به عناصر تازه جذب شده را بر عهده داشتند.

در این اطلاعیه آمده است: تروریست‌های دستگیر شده، دارای سابقهه مستند عملیات‌های تروریستی در سال ۱۴۰۴ در سطح استان هستند و از محل یکی از خانه‌های امن متعلق به تیم مذکور ۹ قبضه اسلحه کلاشینکف و ۲ هزار فشنگ کشف و ضبط شد.

برچسب ها: هسته تروریستی ، منهدم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
از اقتدار و جان فشانی های سربازان گمنام امام زمان عج و نیروهای مسلح و سپاه پاسداران و فراجا صمیمانه قدردانی می کنیم. از خداوند سبحان برای یکایک این بزرگواران سلامتی و عزت دائمی مسئلت می کنیم.همیشه دعاگویتان هستیم.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خسته. نباشی. به دستگاه قضاییی و. سربازان گمنام امام زمان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۸ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
قوه قضاییه و پلیس و اطلاعات محترم خواهشمندم هستیم لطفاً با قدرت ودقت و بدون تبعیض مقاطع در مقابل قانون گریزی فساد اقتصادی و محتکران و اختلاسگران ومخلان امنیت اجتماعی و ملی و فرهنگی و فضای مجازی برخورد کنید امنیت در مرزهامون بوجود بیارید خائنین وطن و ورود سلاح از مرزها شناسایی بشه نشه کودتا دی ماه ،آقای دادستان به عنوان مدعی‌العموم کسانی که باعث تشویش اذهان و افکار عمومی وفتنه و اغتشاش می شوند باید بدون درنظر گرفتن جایگاه اجتماعی قاطع در دادگاه برخورد بشه چرا برخورد قاطع فقط در حد حبس خانگی باشه
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