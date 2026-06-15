رئیس جمهور لبنان ابراز امیدواری کرد که توافق آمریکا و ایران «پایان قطعی» جنگ با رژیم صهیونیستی باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جوزف عون، رئیس جمهور لبنان روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد که توافق بین واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ خاورمیانه، «پایان قطعی» درگیری بین رژیم صهیونیستی و حزب الله باشد.
در بیانیهای که توسط دفتر او منتشر شد، عون از تأکید این تفاهمنامه مبنی بر اینکه «امنیت و ایمنی لبنان بخش جداییناپذیر هرگونه تلاشی برای تحکیم ثبات در منطقه است» تقدیر کرد.
در این بیانیه آمده است که مردم لبنان «مشتاقانه منتظرند تا این تفاهمنامهها به گامهای عملی تبدیل شوند که به چرخه خشونت پایان قطعی داده و مرحلهای از ثبات، امنیت، بهبود و بازسازی را ایجاد کند.»
منبع: خبرگزاری فرانسه