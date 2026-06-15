ترامپ مدعی شد در صورت عدم دستیابی به توافق نهایی با ایران، آمریکا در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمد‌های منطقه نقش محافظ خاورمیانه را بر عهده خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تنها ساعتی پس از اعلام توافق ادعا کرد که اگر ایران به توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا نرسد، حملات نظامی به تهران را از سر خواهد گرفت و واشنگتن را در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمد‌های منطقه، به «محافظ خاورمیانه» تبدیل خواهد کرد.

ترامپ در یک تماس تلفنی ۲۸ دقیقه‌ای با رسانه‌های آمریکایی در بعد از ظهر یکشنبه، مدعی شد که توافق حاصل شده با ایران در نهایت تضمین می‌کند که تنگه هرمز «برای همیشه باز» خواهد بود.

شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از این در بامداد دوشنبه نیز اعلام کرد که پس از مذاکرات فشرده‌ای که چندین ماه به طول انجامید، به تفاهم‌نامه‌ای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ دست یافته است و خاطرنشان کرد که این توافق از همان شب اجرایی خواهد شد.

ترامپ همچنین اوایل امروز اعلام کرد که توافق با ایران «کامل» شده است و به همه طرف‌های درگیر در مذاکراتی که منجر به تفاهم بین دو طرف شد، تبریک گفت.

شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان همچنین امروز اعلام کرد که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلحی بین آمریکا و ایران حاصل شده است و تایید کرد که هر دو طرف با توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان، موافقت کرده‌اند.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: ایران و آمریکا ، دونالد ترامپ ، جنگ منطقه ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
با چه جانوری می خوان تفاهم نامه امضا کنن!
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این بوزینه آمریکایی پس قرار بود طبق تفاهم به حاکمیت ایران احترام بزاره سر قبر ننه اش شتر در خواب بیند پنبه دانه
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۴ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یارورا به ده راه نمی‌دادند سراغ خانه کدخدارا می‌گرفت
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
می‌گویند طرف را توی ده راه نمیدادند ، سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت !
بعلاوه ، ایران همین کار را بطور رایگان انجام می‌دهد!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ایران ۱۵٪ میگیره و نیازی به ساخت پایگاه در کشورهای منطقه و تصرف زمین های آنها نداره !!!
کشورهای عربی منطقه دیدند که امریکا نتوانست امنیت آنها را تامین کنه !
پس بهتره پول مفت به امریکا ندهند !!!
۰
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این یارو ذاتش تهدیده. چه تفاهم بکنه چه تفاهم نکنه! هیچ اعتمادی بهش نیست! خاورمیانه و خلیج فارس ارث باباشه؟! اومد که پس چرا نگرفت؟
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
خبر مرگت حرامزاده اپستینی
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۲ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
پیشنهاد خوبی است ولی بیست درصد زیاد است باید پانزده درصد باشد!
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
یارو را تو ده راه نمی‌دادند سراغ کدخدا را می گیره؟
تو امتحانت را پس دادی اگر کسی باز سراغ تو بیاد معلومه در صف اول احمق ها قرار داره
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
این خصلت دلالها و تاجران است از اب گل الود نهنگ می گیرند!
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۷ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
حماسه موشک ها بود نه دیپلماسی
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مسعولان باید سلاح هسته ای بسازند
۴
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
مسعولان چیه آخه؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
به ترامپ بگید اگر تهدید کنی و عربده بکشی اسرائیل و کشورهای خاورمیانه را می زنیم. سفت و سخت با این سگ زرد برخورد کنید
۵
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۱ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ وحشی. بیا تا گورت را ایندفعه بکنیم. ایران هرگز دست از دارایی های خود نخواهد کشید. هسته ای حق مسلم ایران است و 400 کیلوگرم اورانیوم غنی شده هم مال ایران است. خفه شو و بمیر
۶
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۲۵ خرداد ۱۴۰۵
آره همونجور که جلوی موشک های ایران رو گرفتی راستی از گنبد های آهنین که انداختی به عربها چه خبر🤣
۴
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۱۲
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