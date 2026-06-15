باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تنها ساعتی پس از اعلام توافق ادعا کرد که اگر ایران به توافق نهایی هستهای با آمریکا نرسد، حملات نظامی به تهران را از سر خواهد گرفت و واشنگتن را در ازای دریافت ۲۰ درصد از درآمدهای منطقه، به «محافظ خاورمیانه» تبدیل خواهد کرد.
ترامپ در یک تماس تلفنی ۲۸ دقیقهای با رسانههای آمریکایی در بعد از ظهر یکشنبه، مدعی شد که توافق حاصل شده با ایران در نهایت تضمین میکند که تنگه هرمز «برای همیشه باز» خواهد بود.
شورای عالی امنیت ملی ایران پیش از این در بامداد دوشنبه نیز اعلام کرد که پس از مذاکرات فشردهای که چندین ماه به طول انجامید، به تفاهمنامهای با آمریکا برای پایان دادن به جنگ دست یافته است و خاطرنشان کرد که این توافق از همان شب اجرایی خواهد شد.
ترامپ همچنین اوایل امروز اعلام کرد که توافق با ایران «کامل» شده است و به همه طرفهای درگیر در مذاکراتی که منجر به تفاهم بین دو طرف شد، تبریک گفت.
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان همچنین امروز اعلام کرد که پس از مذاکرات فشرده، توافق صلحی بین آمریکا و ایران حاصل شده است و تایید کرد که هر دو طرف با توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبههها، از جمله لبنان، موافقت کردهاند.
منبع: اسپوتنیک