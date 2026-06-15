مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تأکید کرد: این مجموعه با بهره‌گیری از ظرفیت منطقه آزاد، مراکز لجستیکی، نمایشگاهی و فناوری می‌تواند به یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور تبدیل

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رامین کاشف‌آذر، مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در مراسم آیین آغاز شماره گذاری خودرو (حمل‌ونقل عمومی) و رونمایی از پلاک‌ منطقه آزاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی  با اشاره به روند توسعه این مجموعه اظهار کرد: امروز در مسیر تبدیل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به یک اکوسیستم اقتصادی قرار داریم؛ اکوسیستمی که تنها یک زیرساخت حمل‌ونقل هوایی نیست، بلکه بستری برای توسعه تجارت، فناوری، لجستیک، سرمایه‌گذاری و نوآوری خواهد بود.

وی در مراسمی با حضور وزیر راه وشهرسازی، معاون رئیس جمهور  و مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران، با قدردانی از حمایت‌های صورت گرفته برای توسعه منطقه آزاد و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) گفت: زمانی که ایده ایجاد این ظرفیت‌ها مطرح شد، بسیاری معتقد بودند این اقدام امکان‌پذیر نیست، اما با همراهی و پیگیری مجموعه مدیران و مسئولان، امروز شاهد آغاز یک مسیر جدید هستیم.

کاشف‌آذر با اشاره به سه عامل مهم در پیشبرد این طرح افزود: تفاوت در رهبری، تفاوت در نگاه تسهیل‌گری و تفاوت در پیگیری و هدف‌گذاری، سه عاملی بود که باعث شد این پروژه به مرحله کنونی برسد.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ادامه داد: شهرهای فرودگاهی در دنیا دیگر صرفاً محل نشست و برخاست هواپیما نیستند؛ بلکه از سال ۲۰۰۰ به بعد به عنوان اکوسیستم‌های اقتصادی، پلتفرم‌های نوآوری، هاب‌های داده و موتورهای توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند.

وی با بیان اینکه مفهوم شهر فرودگاهی در جهان از یک فرودگاه سنتی فاصله گرفته است، گفت: در گذشته فرودگاه‌ها تنها شامل پهنه هوانوردی و ترمینال بودند، اما امروز در شهرهای فرودگاهی جهان، پهنه‌های تجاری، گردشگری، فناوری و نوآوری، لجستیک، پشتیبانی و زیرساخت‌های توسعه‌ای در کنار فرودگاه شکل گرفته‌اند.

کاشف‌آذر با اشاره به نمونه‌های موفق شهرهای فرودگاهی در جهان افزود: هدف از ایجاد چنین مجموعه‌هایی، خلق ارزش اقتصادی، جذب سرمایه، توسعه ارتباطات بین‌المللی، افزایش اشتغال و تقویت زنجیره‌های تجاری است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تصریح کرد: این مجموعه با حدود ۱۴ هزار هکتار وسعت، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه دارد که بخش‌هایی از آن شامل منطقه هوانوردی، منطقه آزاد، مراکز لجستیکی، نمایشگاهی، کارگو، پارک‌های سرمایه‌گذاری و فناوری است.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) تأکید کرد: مسیر آینده این مجموعه باید از یک فرودگاه سنتی به سمت یک شهر فرودگاهی مبتنی بر فناوری، داده و نوآوری حرکت کند و اقتصاد دیجیتال، هوش مصنوعی و لجستیک هوشمند از محورهای اصلی این تحول خواهند بود.

وی از برنامه‌ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های فناوری خبر داد و گفت: با همکاری معاونت علمی ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، توسعه حوزه‌هایی مانند امنیت سایبری، تحلیل داده، زیرساخت ابری، یادگیری ماشین و اینترنت اشیا در دستور کار قرار گرفته و ایجاد برج فناوری و هوش مصنوعی به عنوان نقطه آغاز این مسیر دنبال می‌شود.

کاشف‌آذر با اشاره به فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: توسعه فازهای جدید، ایجاد مراکز لجستیکی، حمایت از کسب‌وکارهای بین‌المللی، توسعه گردشگری سلامت، ایجاد ظرفیت‌های نمایشگاهی و کمپ‌های بین‌المللی ورزشی از جمله پروژه‌های پیشران این مجموعه خواهد بود.

وی افزود: یکی از اهداف اصلی این است که شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به محور اقتصادی برای استان‌های تهران، البرز و قم تبدیل شود و زمینه عرضه کالا، خدمات و فعالیت‌های اقتصادی با کیفیت و رقابتی را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایان خاطرنشان کرد: در کوتاه‌مدت توسعه لجستیک و ایجاد بزرگ‌ترین مجموعه ترمینال کشور در حوزه لجستیک دنبال می‌شود و در ادامه با تمرکز بر فناوری و نوآوری، مسیر حرکت به سمت شکل‌گیری یک هلدینگ کارآفرین و توسعه‌گرا ادامه خواهد یافت.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، فرودگاه
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