سردار حسینی گفت: توسعه استفاده از خودرو‌های باکیفیت، برقی، هیبریدی و کم‌مصرف می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف بنزین، ارتقای ایمنی ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در آیین رونمایی از پلاک خودرو‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) گفت: با پیگیری‌های انجام شده و همکاری مسئولان مربوطه، امروز شاهد رونمایی از پلاک خودرو‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) هستیم؛ اقدامی که در راستای تحولات جدید حوزه مناطق آزاد کشور صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته تحول جدی و رویکردی تازه در مدیریت مناطق آزاد کشور شکل گرفته است، افزود: منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) چهاردهمین منطقه آزادی است که با نگاه و رویکرد جدید فعالیت خود را آغاز کرده و قرار است خدمات و تسهیلات متنوعی را به مردم ارائه دهد.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: به‌زودی سازوکار آغاز به کار مناطق آزاد بانه، مریوان، مهران و بوشهر نیز فراهم خواهد شد تا ظرفیت‌های جدیدی در حوزه اقتصادی، حمل‌ونقل و خدمات ایجاد شود.

سردار حسینی با اشاره به اهمیت موضوع حمل‌ونقل در زندگی روزمره مردم گفت: ترافیک و حمل‌ونقل به طور مستقیم با زندگی همه شهروندان گره خورده است و در نظام حکمرانی، ایجاد توازن میان «حق» و «تکلیف» از مهم‌ترین اصول به شمار می‌رود. مسئولان در کنار مطالبه انجام وظایف قانونی از شهروندان، باید زمینه بهره‌مندی آنان از حقوق بدیهی و قانونی‌شان را نیز فراهم کنند.

وی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندان را دسترسی به خودرو‌های مناسب و باکیفیت دانست و تصریح کرد: در شرایطی که کشور با چالش مصرف بالای سوخت مواجه است و در برخی روز‌ها مصرف بنزین از ۱۶۰ میلیون لیتر در روز فراتر می‌رود، توسعه ناوگان خودرو‌های باکیفیت، برقی، هیبریدی و پلاگین هیبریدی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف انرژی ایفا کند.

رئیس پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: گسترش استفاده از این خودرو‌ها قادر است سهم قابل توجهی در کاهش مصرف بنزین کشور داشته باشد و در کنار آن، به دلیل برخورداری از استاندارد‌ها و سامانه‌های ایمنی پیشرفته، میزان تصادفات و خسارات ناشی از آن را نیز کاهش دهد.

سردار حسینی تأکید کرد: ارائه خودرو‌های ایمن و باکیفیت به مردم، علاوه بر آثار اقتصادی و ترافیکی، نوعی احترام به شأن و حقوق شهروندان محسوب می‌شود و همین موضوع می‌تواند در اصلاح رفتار‌های ترافیکی نیز اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) گفت: این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی و قرار گرفتن در مجاورت پایتخت، توان ارائه خدمات در سطح ملی و منطقه‌ای را دارد و می‌تواند در تحقق سیاست‌های مرتبط با نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و توسعه خودرو‌های نوین نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدام و سایر برنامه‌های مرتبط با مناطق آزاد، منشأ خدمات بیشتر برای مردم کشور باشد و دستگاه‌های مختلف بتوانند در چارچوب وظایف خود سهم مؤثری در تحقق این اهداف ایفا کنند.

برچسب ها: خودرو ، راهور
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