باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رو خانا، نماینده دموکرات کنگره، روز دوشنبه ادعا کرد که توافق آتشبس با ایران، که شامل باز شدن تنگه هرمز نیز میشود، «خبر خوبی است که دموکراتها باید از آن حمایت کنند».
خانا در بیانیههای مطبوعاتی افزود: «خوشحالم که این توافق شامل بندی است که احترام متقابل به حاکمیت آمریکا و ایران را تصریح میکند تا ما درگیر جنگ بیمعنی دیگری نشویم.»
او خاطرنشان کرد که این جنگ «درس پرهزینهای برای آمریکا بود» و به «ناکامی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همانطور که انتظار میرفت، در تغییر حکومت ایران» اشاره کرد.
او ادامه داد: «میتوانیم با این واقعیت که قیمت سوخت و غذا برای آمریکاییها شروع به کاهش خواهد کرد و دیگر هیچ آمریکایی جان خود را از دست نخواهد داد، آسوده خاطر باشیم.»
خانا در پایان گفت: «این همچنین نشان میدهد که رای کنگره برای پایان دادن به جنگ همانطور که هفته گذشته انجام دادیم، میتواند به عنوان زنگ خطری برای رئیس جمهور باشد تا به احساسات ضد جنگ مردم آمریکا گوش فرا دهد.»
پیش از این نیز مجله آتلانتیک با اعلام توافق بین واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ، از شکست دولت آمریکا در جنگ علیه ایران سخن گفته بود.
تام نیکولز، نویسنده این گزارش در مقالهای اظهار داشت که آمریکا «چیز زیادی برای جشن گرفتن ندارد»، زیرا «ترامپ و تیمش در مدت زمان بیسابقهای، جنگی را در برابر دشمنی با تواناییهای نظامی متوسط، اما با این وجود بسیار خطرناک، شکست خوردند.»
منبع: المیادین