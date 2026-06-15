باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسین فردوسی سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت حکمرانی اقتصادی چابک گفت: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، ایجاد بستری متفاوت از سرزمین اصلی برای توسعه اقتصاد، جذب سرمایهگذاری و کاهش بروکراسیهای دستوپاگیر است و شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) میتواند به الگویی موفق در پیوند حملونقل، تجارت بینالملل و اقتصاد دیجیتال تبدیل شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با اشاره به نقش مناطق آزاد در نوسازی اقتصاد کشور اظهار کرد: ایجاد مناطق آزاد در واقع یک تغییر رویکرد در حوزه حکمرانی اقتصادی است؛ به این معنا که حاکمیت با انتخاب یک مدل چابکتر، زمینه فعالیت اقتصادی، تجارت و جذب سرمایهگذاری را با فاصله گرفتن از برخی مقررات دستوپاگیر فراهم میکند.
وی افزود: هدف از این رویکرد آن است که ظرفیتهای اقتصادی کشور با سرعت و بهرهوری بیشتری فعال شود و مناطق آزاد بتوانند در مسیر توسعه اقتصاد ملی، نوسازی ساختارهای اقتصادی و افزایش تعاملات تجاری نقشآفرینی کنند.
فردوسی با اشاره به تجربههای اخیر کشور در زمینه مدیریت بحرانها گفت: در شرایطی که نیاز به تصمیمگیری سریع وجود داشت، تجربه انتخاب حکمرانی چابک، تفویض اختیار و کاهش موانع اداری نشان داد که این مدل میتواند در اداره بهتر امور اقتصادی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به جایگاه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: این مجموعه با هدف تبدیل شدن به هاب حملونقل، تجارت، لجستیک، گردشگری و خدمات بینالمللی طراحی شده و با استقرار کامل ساختار منطقه آزاد در این مجموعه، فرصت مهمی برای استفاده از ظرفیتهای آن در اقتصاد کشور فراهم شده است.
وی ادامه داد: ویژگی ممتاز منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) این است که برخلاف بسیاری از مناطق آزاد که در مرزهای جغرافیایی قرار دارند، این منطقه در قلب شبکه ارتباطی کشور و در نزدیکی پایتخت واقع شده و میتواند به عنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال اقتصاد ایران به شبکه تجارت جهانی عمل کند.
فردوسی تصریح کرد: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند افزایش بهرهوری زیرساختهای لجستیکی و تسهیل فعالیت بخش خصوصی است، شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) میتواند به الگویی موفق از پیوند حملونقل هوایی، تجارت بینالملل، خدمات مالی، اقتصاد دیجیتال و صنایع دانشبنیان تبدیل شود.
وی با اشاره به برنامههای توسعهای این مجموعه گفت: در طرحهای ارائهشده برای آینده شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، ایجاد پارک فناوری و حضور شرکتهای دانشبنیان پیشبینی شده تا زمینه انتقال فناوریهای روز دنیا و توسعه اقتصاد دانشبنیان فراهم شود.
سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خاطرنشان کرد: در برنامه جدید دبیرخانه برای مناطق آزاد، تدوین اسناد راهبردی و تعریف پروژههای پیشران هر منطقه بر اساس مزیتها و ظرفیتهای اختصاصی آنها در دستور کار قرار گرفته و نمونه این رویکرد در منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نیز در حال پیگیری است.
وی گفت: اتصال این منطقه به بازار بزرگ تهران، شبکه ریلی، جادهای و هوایی کشور، ظرفیتهای گسترده انبارداری، پردازش کالا، صادرات مجدد و خدمات تجاری، شهر فرودگاهی را به مقصدی جذاب برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی تبدیل میکند.
فردوسی در پایان با اعلام حمایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت اقتصاد از پروژههای توسعهای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) اظهار کرد: هرگونه تسهیلگری لازم برای پیشبرد این برنامهها انجام خواهد شد و همکاری دستگاههای مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، استانداری و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، زمینه تحقق این پروژه مهم اقتصادی را فراهم کرده است.