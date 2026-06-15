باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله صادق آملی لاریجانی در حساب کاربب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حصن حصین ایران با خیزش مردم و مجاهدت نیروهای مسلح محفوظ ماند. فرونشستن غبار در این مقطع از کارزار یکساله با استکبار پلید آمریکایی و رژیم منحوس صهیونی، موقف تأمل در عظمت استقامت ملت شریف ایران است.
دماء مطهر شهدای سرافراز این نبرد ظالمانه، خاصه خون پاک رهبر عزیز و عالیمقام شهیدمان، نفخۀ قدسیهای بود که مآلاً به مبعوثشدن و خیزش قاطبه ملت انجامید. این تجربه، باردیگر این حقیقت را مکشوف ساخت که حصن حصین ایران اسلامی، تنها در گرو تلازم حضور مردم، مجاهدت نیروهای مسلح و مساعی کارگزاران نظام اسلامی محفوظ میماند.
فلذا فارغ از هرگونه نتیجهگیری شتابزده نسبت به فرجام کار، بر خود فرض میدانم مراتب تکریم و خضوع خویش را نثار این ایستادگی سترگ نموده و از درگاه حضرت حق متعال، برای آحاد ملت غیور، مدافعان سلحشور حریم امنیت و مسئولان خدوم، ثبات قدم و تقرب به ساحت ربوبی مسألت نمایم.