مدیرکل امور مالیاتی استان یزدگفت: میزان بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، ۳۰ درصد بیش از درصد‌های تعیین‌شده در دستورالعمل افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محسن مرداسی مدیرکل امور مالیاتی استان یزد با اشاره به مجوز صادره از سوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس این مجوز، میزان بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده که در دستورالعمل شماره ۵۰۴/۱۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۱ تعیین شده، در صورت پرداخت نقدی بدهی یا نداشتن بدهی مالیاتی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵، ۳۰ درصد بیش از درصد‌های تعیین‌شده در دستورالعمل افزایش می‌یابد.

وی افزود: این افزایش بخشودگی تا سقف ۱۰۰ درصد جرایم قابل‌بخشش اعمال می‌شود و مؤدیان در صورت پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود در بازه زمانی اعلام‌شده و یا عدم وجود بدهی، مشمول برخورداری از تسهیلات اعمال بخشودگی یاد شده، گردیده و می‌توانند از این فرصت بهره‌مند شوند.

مرداسی با تأکید بر رویکرد سازمان امور مالیاتی در تکریم مؤدیان و تسهیل در انجام تکالیف مالیاتی گفت: فراهم شدن این امکان، فرصتی مناسب برای مؤدیان است تا با مراجعه به ادارات امور مالیاتی و پرداخت بدهی‌های خود، از حداکثر ظرفیت بخشودگی جرایم برخوردار شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین خاطر نشان کرد: اجرای این سیاست در راستای کاهش فشار مالی بر فعالان اقتصادی با توجه به شرایط موجود و گسترش تعامل سازنده میان نظام مالیاتی و مؤدیان صورت گرفته است.
منبع؛ روابط عمومی امور مالیاتی یزد

برچسب ها: امور مالیاتی ، استان یزد ، بخشیدگی جرائم ، جرائم مالیاتی
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