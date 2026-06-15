باشگاه خبرنگاران جوان - محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به استان قم با تاکید بر عزم دولت برای تحقق کامل وعده‌های رئیس‌جمهوری به مردم قم، اظهار کرد: «همه دستگاه‌ها باید با هماهنگی و پیگیری مستمر، زمینه اجرای کامل مصوبات سفر را فراهم کنند تا آنچه در سفر از طرف رئیس‌جمهوری به مردم وعده داده شده است به نتیجه برسد.»

وی با اشاره به حجم اعتبارات و تسهیلات اختصاص‌یافته به استان قم در جریان سفر رئیس‌جمهوری، گفت: «مجموع مصوبات سفر بیش از ۹ هزار و ۱۴۲ میلیارد تومان است و علاوه‌بر آن، بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های مختلف در نظر گرفته شده است که از نظر حجم و گستردگی، در میان سفر‌های استانی دولت کم‌نظیر است.»

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با تشریح روند اجرای مصوبات، یادآور شد: «از مجموع ۱۴ مصوبه عمرانی استان، ۱۳ مصوبه مربوط به سفر رئیس‌جمهوری و یک مصوبه نیز در ادامه به آن افزوده شده است. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، سازمان برنامه و بودجه، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت استان بخش قابل‌توجهی از تعهدات مالی خود را محقق کرده‌اند و روند اجرای پروژه‌ها در وضعیت قابل‌قبولی قرار دارد.»

قائم‌پناه در ادامه با اشاره به وضعیت تسهیلات بانکی مصوب برای استان قم تصریح کرد: «تاکنون حدود ۸۹ درصد تسهیلات پیش‌بینی‌شده به بانک‌ها معرفی شده، اما بخشی از این پرونده‌ها هنوز در مرحله بررسی قرار دارد یا با انصراف مواجه شده است. انتظار دولت این است که بانک‌ها با نگاه حمایتی و در چارچوب قوانین و مقررات، همکاری بیشتری برای پرداخت این تسهیلات داشته باشند.»

وی خطاب به مدیران بانک‌ها تاکید کرد: «وقتی رئیس‌جمهوری برای توسعه یک استان تعهدی را اعلام می‌کند، همه دستگاه‌ها و بانک‌ها باید برای تحقق آن همراهی کنند. انتظار داریم بانک‌های دولتی و خصوصی در اجرای تعهدات خود نسبت به مصوبات سفر اهتمام ویژه‌ای داشته باشند تا زمینه ایجاد اشتغال، رونق تولید، توسعه گردشگری و پیشرفت استان فراهم شود.»

سرپرست نهاد ریاست جمهوری از پیگیری مستمر عملکرد بانک‌ها در اجرای تعهدات سفر‌های استانی خبر داد و گفت: «دولت روند اجرای مصوبات را به‌صورت دقیق رصد می‌کند و انتظار دارد همه بانک‌ها و دستگاه‌های مسئول، وظایف خود را در قبال مصوبات سفر رئیس‌جمهوری به‌طور کامل انجام دهند.»

وی اظهار کرد: «در مقایسه با بسیاری از استان‌ها، قم در جذب اعتبارات و پیشرفت پروژه‌ها عملکرد مناسبی داشته که نشان‌دهنده تلاش و پیگیری مجموعه مدیریت استان است. قم به دلیل جایگاه مذهبی، فرهنگی و بین‌المللی خود، از اهمیت خاصی برخوردار است و هرچقدر برای توسعه زیرساخت‌ها، اشتغال، خدمات عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم این استان سرمایه‌گذاری شود، آثار آن در سطح ملی نمایان خواهد شد.»