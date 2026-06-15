باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) اعلام کرد که روز دوشنبه به یک کشتی کانتینری در سواحل یمن شلیک شده است.

این آژانس انگلیسی ادعا کرد که روز دوشنبه گزارشی دریافت کرده است مبنی بر اینکه یک قایق کوچک در ۱۴ مایل دریایی جنوب ساحل یمن به یک کشتی کانتینری نزدیک شده و به سمت آن آتش گشوده است تا سوار کشتی شود.

این آژانس اعلام کرد که مقامات در حال بررسی این موضوع هستند و کشتی‌های حاضر در منطقه دستورالعمل‌هایی دریافت کرده‌اند تا هنگام عبور احتیاط کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به مقامات گزارش دهند.

شایان ذکر است که این دومین حادثه از این نوع در کمتر از یک هفته است، زیرا این آژانس چهارشنبه گذشته اعلام کرد که یک کشتی گزارش داده است که یک قایق تندرو حامل ۶ مرد مسلح در فاصله‌ای حدود ۸۸ مایل دریایی در جنوب غربی منطقه بلحاف به آن نزدیک می‌شود.

منبع: آر تی